ВС: число уголовных дел за репосты выросло в пять раз за три года

Количество уголовных дел об экстремизме в соцсетях за последние три года выросло в пять раз, заявил председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев.

"Дел [об экстремизме в соцсетях] немного в целом по России, в сравнении с другими категориями. Их чуть более 500, тем не менее, динамика роста очевидна за последние три года. Было больше сотни два года назад, а сейчас уже 500. Нас это обеспокоило, мы провели аналитическую работу и приняли такое постановление", - цитирует Лебедева ТАСС.

По его словам, Верховый суд РФ принял постановление с разъяснениями для того, чтобы снять нагрузку на судебную систему, чтобы следователи не направляли в суд дел, в которых нет состава преступления и не предъявляли таких обвинений. Поэтому в этом постановлении пленума уточняется, что вопрос о составе преступления должен рассматриваться на самой ранней стадии.

"Не только, когда дело уже рассматривается по существу, с обвинительным заключением, а именно на ранней стадии. Когда дело только возбуждено, и то лицо, в отношении которого дело возбуждено, имеет право на обжалование именно постановления о возбуждении. Вот на этой стадии мы дали указание судам, чтобы они проверяли, есть состав преступления или нет. Если нет прямого умысла на совершение преступления по ст. 282, чтобы дела прекращались в суде на этой стадии и не направлялись в суд, не велось по ним бессмысленное расследование", - сказал председатель ВС РФ.