Цены на одежду и обувь подскочат на 5-20%

Падение курса рубля и повышение НДС до 20% могут привести к повышению цен на одежду и обувь в 2019 году, сообщает РБК со ссылкой на учасников рынка. По словам генерального директора Fashion Consulting Group Анны Лебсак-Клейманс, рост может составить 5−10% в бюджетном сегменте и 10−20% в премиальном.

При этом она отметила, что цены на одежду и обувь, в отличие от цен на продукты питания, растут с определенной отсрочкой, поскольку увеличение расходов на базовые продукты приводит к «режиму экономии», в первую очередь на развлечениях и обновлении гардероба.

"Несмотря на то что розничные операторы до минимума сжимают свою маржу, «оттягивают» момент переоценки товара и стараются максимально «завуалировать» рост цен, чтобы не потерять покупателей, ослабление рубля и рост НДС неизбежно приведут к росту себестоимости коллекций в 2019 году", - пояснила Лебсак-Клейманс.

Ценообразование в фешен-сегменте сильно зависит от валютного курса, соглашается президент BAON Илья Ярошенко. По его словам, из-за ослабления курса рубля и роста НДС себестоимость коллекций неизбежно вырастет на 5-10%.

"Последнее слово остается за клиентом, который совершит покупку только по цене, которая будет для него приемлемой, поэтому ретейлерам приходится жертвовать маржинальностью, чтобы удержать уровень цен", - пояснил Ярошенко, отметив что у "запаса прочности" компаний есть лимит, и в 2019 году розничные цены "могут подняться так же, как и валюта".