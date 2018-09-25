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Московский листок

Цены на одежду и обувь подскочат на 5-20%

Опубликовано 25.09.2018 в разделе комментариев 5

Цены на одежду и обувь подскочат на 5-20%

Падение курса рубля и повышение НДС до 20% могут привести к повышению цен на одежду и обувь в 2019 году, сообщает РБК со ссылкой на учасников рынка. По словам генерального директора Fashion Consulting Group Анны Лебсак-Клейманс, рост может составить 5−10% в бюджетном сегменте и 10−20% в премиальном.

При этом она отметила, что цены на одежду и обувь, в отличие от цен на продукты питания, растут с определенной отсрочкой, поскольку увеличение расходов на базовые продукты приводит к «режиму экономии», в первую очередь на развлечениях и обновлении гардероба.

"Несмотря на то что розничные операторы до минимума сжимают свою маржу, «оттягивают» момент переоценки товара и стараются максимально «завуалировать» рост цен, чтобы не потерять покупателей, ослабление рубля и рост НДС неизбежно приведут к росту себестоимости коллекций в 2019 году", - пояснила Лебсак-Клейманс.

Ценообразование в фешен-сегменте сильно зависит от валютного курса, соглашается президент BAON Илья Ярошенко. По его словам, из-за ослабления курса рубля и роста НДС себестоимость коллекций неизбежно вырастет на 5-10%.

"Последнее слово остается за клиентом, который совершит покупку только по цене, которая будет для него приемлемой, поэтому ретейлерам приходится жертвовать маржинальностью, чтобы удержать уровень цен", - пояснил Ярошенко, отметив что у "запаса прочности" компаний есть лимит, и в 2019 году розничные цены "могут подняться так же, как и валюта".

 



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Всего комментариев к статье: 5
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Re:
агитатор написал 25.09.2018 14:45
Благодарим сраколиза и отсасывателя - прынца путенского за его отопыренною задницу с кремлевской писькой во рту. Ура, товарищи!
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(без названия)
gropnov написал 25.09.2018 14:01
Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/presdoma
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(без названия)
Крон-принц Антошка УЫ написал 25.09.2018 14:01
Животные. Если бы не Путин, не было бы 2019 года, не то что одежонка подорожала. С вашими мозгами, рожами, обычаями, уже давно кто-нибудь вырезал под корень.
Бандеровцы или поляки, Чечены и грузины....
Животные благодарите Путина на коленях.
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Димон Тосканский расписался в бессилии правительства и морально подготовился к отставке
1235476537 написал 25.09.2018 13:58
ндс по цепочке поднимает цены на все товары и услуги сразу, а платят все ежедневно. так что обувь и одежда - это мелочь, меньше менять будут. а вот коммуналка еда лекарства и прочее первой необходимости поднимется на 10% и пенсионный возраст перенести десяти миллионам россиян на 5 лет (при чем половина мужчин не доживет по статистике до 65 лет) - "это вам не мелочь по карманам тырить"...12 стульев.
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Более лучше
voronivorona написал 25.09.2018 13:55
Мы стали более лучше одеваться. Не было того, что счас.
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