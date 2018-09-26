Ставропольская 17. "Я до сих пор не могу прийти в себя, после нападения на дом силовиков"

19 сентября 2018 года жильцы общежития на Ставропольской 17 посетили главное управление ФССП по РФ.

22 сентября - приемную президента РФ. А на крыше дома № 17 в эти сентябрьские дни появилась надпись - «SOS! Путин, останови беспредел!»

Причина визитов - попытка силового выселения жителей дома 18 сентября.

«Я до сих пор не могу прийти в себя, после нападения на дом силовиков. Раньше, когда смотрела видео с захвата школы в Беслане, театра на Дубровке - я глубоко сопереживала родителям, плакала, была досада от того, что не могу помочь, злость на власть, чувство беспомощности, но понять, что на самом деле чувствовали матери детей, мне было не суждено. Но 18 сентября я испытала на себе этот липкий страх и ужас за своих детей, оказавшихся заложниками в руках силовиков, ворвавшихся в наш дом. Это чувство невозможно выразить словами. Страх, боль в каждой клеточке организма, сердце колотилось так, как будто готово было вырваться из груди. Перед глазами пелена злости на людей в фашистских касках. Готова зубами рвать их глотки.

Душераздирающие крики бабушек наших детей, раздающиеся из дома, плач и крики детей. Неизвестность происходящего там, давила на грудь. Звонки плачущих детей (значительная часть родителей находилась во дворе и была отрезана от детей, находившейся внутри здания). Это настолько было страшно, что невозможно выразить словами. Пугала какая-то нереальность всего, что творится. В голове не укладывалось это. Уже потом, когда силовики покинули двор, после всех интервью, уложив детей спать, мы, родители, просто не могли уснуть, прокручивали в голове сцены захвата и плакали, плакали в подушку, чтобы не разбудить детей. Очень многих родителей от полученного стресса тошнило, давление зашкаливало, головная боль не отпускала ни на минуту. Лекарства не помогали. Мне пришлось всю ночь успокаивать и ловить свою племянницу, которая во сне пыталась куда-то бежать, стонала, плакала. И в эту ночь многие из наших детей так спали. Многие проснувшись, оказались так вымотаны, что мы их не пустили в школу. И мне хочется задать только один вопрос и это вопрос будет адресован гаранту Конституции Путину В.В.: "ЗА ЧТО???» - так рассказывает Елена Чернецкая, одна из жительниц общежития о перенесенном.

В управлении УФССП сначала не хотели принимать заявление. Пытались отправить людей на Бутырский вал. После некоторой дискуссии заявление всё же приняли. Более того, к людям спустился заместитель главы Управления противодействия коррупции, обеспечения работы с кадрами и вопросов безопасности ФССП России и обещал разобраться в ситуации.

Более интересной была реакция в приемной президента.

«Я записалась к Козыренко. При демонстрации видео захвата у него не дрогнул не один мускул на лице. После моего рассказа, он сказал: "НУ ВЫ ЖЕ ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА СОБЯНИНА". ЖЕСТЬ. Я не поверила своим ушам. Далее он сказал, что ничем помочь не могут. Что они могут сделать? Ответила, чтобы держали на контроле наши заявления в СК, прокуратуру, ФССП. Чтобы не замяли дело. Но думаю для него я - пустой звук....», - описывает встречу в приёмной Елена Чернецкая.

А надпись продолжает украшать крышу дома № 17 по улице Ставропольской. «Может, так докричимся?!» - комментируют её появление жильцы общежития.