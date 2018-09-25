Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Российские водители заплатили за восемь месяцев 65 млрд рублей штрафов

Опубликовано 25.09.2018 в разделе комментариев 0

Российские водители заплатили за восемь месяцев 65 млрд рублей штрафов

Сотрудники ГИБДД за восемь месяцев текущего года составили на водителей 87,5 млн административных протоколов за нарушения правил дорожного движения, сообщил врио заместителя начальника Главного управления организации безопасности дорожного движения Александр Быков. По его словам, общая сумма штрафов по ним составила порядка 65 млрд рублей.

"На начало сентября нами было составлено около 87,5 млн административных протоколов на водителей за нарушения ПДД, что на 20% больше, чем за аналогичный период 2017 года", - цитирует Быкова ТАСС.

При этом он отметил, что 60% оплачиваемых штрафов погашаются с использованием скидки в 50%. "Значит, система работает", - подчеркнул представитель ГИБДД.

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Будет ли дуэль Золотова с Навальным?:
Результаты
Интернет-ТВ
Сергей Удальцов: Ничего у них не получится!
Сергей Удальцов: Ничего у них не получится!
23.09.2018
Октябрь 1993, Конституция, Моссовет, и протесты
Октябрь 1993, Конституция, Моссовет, и протесты
22.09.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Экзархов геть! (0)
Российские водители заплатили за восемь месяцев 65 млрд рублей штрафов (0)
Цены на одежду и обувь подскочат на 5-20% (15)
ВС: число уголовных дел за репосты выросло в пять раз за три года (5)
Кремль решил наказать КПРФ и ЛДПР за результаты на губернаторских выборах (13)
ФСБ проверит утечку данных Петрова и Боширова (3)
Глава ФАС назвал российскую экономику отсталой и полуфеодальной (13)
Госдума ввела уголовную ответственность за увольнение "предпенсионеров" (8)
Собянин, ..., я мерзну! И еще плачу за это (4)
Польша готовит экологическую катастрофу на Балтике (17)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Максим Калашников о странных словах ВВП
Максим Калашников Максим Калашников: Друзья! Помогите освободить видео от кремлеботов!
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Пенсионная реформа: привычный спектакль борьбы власти и оппозиции
Дарья Митина Дарья Митина: К флэшмoбу "90-е"
Дарья Митина Дарья Митина: Перенесут ли перегoвoры из Минска пo инициативе Киева? - oтветила на вoпрoсы Свoбoднoй прессы
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss