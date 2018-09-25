Российские водители заплатили за восемь месяцев 65 млрд рублей штрафов

Сотрудники ГИБДД за восемь месяцев текущего года составили на водителей 87,5 млн административных протоколов за нарушения правил дорожного движения, сообщил врио заместителя начальника Главного управления организации безопасности дорожного движения Александр Быков. По его словам, общая сумма штрафов по ним составила порядка 65 млрд рублей.

"На начало сентября нами было составлено около 87,5 млн административных протоколов на водителей за нарушения ПДД, что на 20% больше, чем за аналогичный период 2017 года", - цитирует Быкова ТАСС.

При этом он отметил, что 60% оплачиваемых штрафов погашаются с использованием скидки в 50%. "Значит, система работает", - подчеркнул представитель ГИБДД.