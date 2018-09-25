Экзархов геть!

Синод Украинской православной церкви (Московского патриахата) во вторник потребовал от экзархов Константинопольского патриарха Варфоломея покинуть Киев: "Экзархи Константинопольского патриархата архиепископ Памфилийский Даниил и епископ Эдмонтонский Иларион должны покинуть каноническую территорию Украинской православной церкви", — говорится в решении Синода.

Я вот думаю, а на каком основании они требуют? На Украине где-то есть закон, ограничивающий визиты на "каноническую территорию"?

Мне тоже не нравятся экзархи на Украине, я писал и говорил почему. Но вот представим себе, что я собираюсь тут с друзьями и собутыльниками, и принимаю решение - экзархам Варфоломея покинуть Украину и утопиться в сортире. И что? Покинут? Утопятся?

Ну а чем Синод УПЦ МП в данном отношении отличается от группы трудящихся, выпивающих в скверике? Церковь-то от государства отделена...

В общем-то азы управленческого дела - никогда не принимай решений, если не уверен, что их будут выполнять. А кто станет исполнять решение Синода УПЦ МП? Экзархи, пограничники, прокуроры?

А вот РПЦ в порядке братской помощи могла бы направить своих экзархов в Стамбул - с целью организовать автокефальную церковь, скажем, турецкую. А то как же так? Турецкая республика есть, а патриарх там греческий какой-то... Непорядок. Должен быть в Турции турецкий патриарх (и турецкая пасха). И пусть заодно православное воинство в Сирии окормляет.

И пусть думают...

А.Б.