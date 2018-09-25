Экзархов геть!

Синод Украинской православной церкви (Московского патриахата) во вторник потребовал от экзархов Константинопольского патриарха Варфоломея покинуть Киев: "Экзархи Константинопольского патриархата архиепископ Памфилийский Даниил и епископ Эдмонтонский Иларион должны покинуть каноническую территорию Украинской православной церкви", — говорится в решении Синода.
Я вот думаю, а на каком основании они требуют? На Украине где-то есть закон, ограничивающий визиты на "каноническую территорию"?
Мне тоже не нравятся экзархи на Украине, я писал и говорил почему. Но вот представим себе, что я собираюсь тут с друзьями и собутыльниками, и принимаю решение - экзархам Варфоломея покинуть Украину и утопиться в сортире. И что? Покинут? Утопятся?
Ну а чем Синод УПЦ МП в данном отношении отличается от группы трудящихся, выпивающих в скверике? Церковь-то от государства отделена...
В общем-то азы управленческого дела - никогда не принимай решений, если не уверен, что их будут выполнять. А кто станет исполнять решение Синода УПЦ МП? Экзархи, пограничники, прокуроры?
А вот РПЦ в порядке братской помощи могла бы направить своих экзархов в Стамбул - с целью организовать автокефальную церковь, скажем, турецкую. А то как же так? Турецкая республика есть, а патриарх там греческий какой-то... Непорядок. Должен быть в Турции турецкий патриарх (и турецкая пасха). И пусть заодно православное воинство в Сирии окормляет.
И пусть думают...
А.Б.
**** написал 25.09.2018 21:26
Не только за то, что они церковники, но и за то, что они хохлы.
Пинхас Кац написал 25.09.2018 21:13
Бог все видит написал 25.09.2018 21:08
Треск написал 25.09.2018 20:59
Юрий234 написал 25.09.2018 20:47
Тов. Тамсямский написал 25.09.2018 20:41
Пео и ПехтерЪ написал 25.09.2018 20:23
абсуждай свой МОРДОР Толян, не лезЬ в дела-то заграницные, а?
и еще пара слов написал 25.09.2018 20:20
.
КИЕВ РУСЬ КРЕСТИЛ - КИЕВ ЕЕ И ОТПОЕТ, - хорошо сказал!
.
Но здесь всплыла еще одна забавная деталь: РПЦ не существует, она - подобие секты (любознательные могут посмотреть по ссылке: https://politeka.net/news/world/738495-v-konstantinopole-raskryli-pravdu-rpc-ne-sushhestvuet-ona-pod
Фитиль написал 25.09.2018 20:15