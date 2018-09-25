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Московский листок

Экзархов геть!

Опубликовано 25.09.2018 в разделе комментариев 9

украина церковь рпц кирилл автокефалия
Экзархов геть!

Синод Украинской православной церкви (Московского патриахата) во вторник потребовал от экзархов Константинопольского патриарха Варфоломея покинуть Киев: "Экзархи Константинопольского патриархата архиепископ Памфилийский Даниил и епископ Эдмонтонский Иларион должны покинуть каноническую территорию Украинской православной церкви", — говорится в решении Синода.

Я вот думаю, а на каком основании они требуют? На Украине где-то есть закон, ограничивающий визиты на "каноническую территорию"?

Мне тоже не нравятся экзархи на Украине, я писал и говорил почему. Но вот представим себе, что я собираюсь тут с друзьями и собутыльниками, и принимаю решение - экзархам Варфоломея покинуть Украину и утопиться в сортире. И что? Покинут? Утопятся?

Ну а чем Синод УПЦ МП в данном отношении отличается от группы трудящихся, выпивающих в скверике? Церковь-то от государства отделена...

В общем-то азы управленческого дела - никогда не принимай решений, если не уверен, что их будут выполнять. А кто станет исполнять решение Синода УПЦ МП? Экзархи, пограничники, прокуроры?

А вот РПЦ в порядке братской помощи могла бы направить своих экзархов в Стамбул - с целью организовать автокефальную церковь, скажем, турецкую. А то как же так? Турецкая республика есть, а патриарх там греческий какой-то... Непорядок. Должен быть в Турции турецкий патриарх (и турецкая пасха). И пусть заодно православное воинство в Сирии окормляет.

И пусть думают...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 9
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Бей хохлов, спасай Россию!
**** написал 25.09.2018 21:26
Распять церковников к чертовой матери!
Не только за то, что они церковники, но и за то, что они хохлы.
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Шолом
Пинхас Кац написал 25.09.2018 21:13
Лев Шлосберг, Соломон Хайкин, Лев Щаранский, Виктор Шендерович,Алексей Венедиктов, Павел Шехтман и Алексей Навальный требуют вывода русской армии из Сирии!
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Бог - это математика. Называй как хочешь
Бог все видит написал 25.09.2018 21:08
Гундяй смешон. Пальцы топырит. На кого? Совсем рамсы попутал. Еще Вове пожалуйся - он им газ... эээ, нефть... эээ, кадила перекроет. В спортлото еще можно.
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Чу! Я слышу чей-то пук!
Треск написал 25.09.2018 20:59
Да все бы ничего. Но скрепа-то! Скрепа! Чуть ли не главная! Самим Сталиным воткнутая в ж опу савейскому народу! Они ее вынимали-вынимали, а он обратно всунул. И вот. И это прос рали. Теперь уже действительно - ничего святого. Одно сплошное нквдмгбкгбфсб и прочее б. Молоццы.
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(без названия)
Юрий234 написал 25.09.2018 20:47
Да пусть они там крест-на-крест перессорятся - нам то что? Тем более, что бога НЕТ!
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Вообще...
Тов. Тамсямский написал 25.09.2018 20:41
Господи, ну неужели так трудно прислать из Москвы анафеме Филарету авто, груженое кефалью!
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зачем камунякам Экзархи?
Пео и ПехтерЪ написал 25.09.2018 20:23
ну вот какое им дело-то а?
абсуждай свой МОРДОР Толян, не лезЬ в дела-то заграницные, а?
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(без названия)
и еще пара слов написал 25.09.2018 20:20
Я фигею! На территории Украины ФСБэшные гундяевские попы указывают, кому быть на Украине, а кому Украину покидать... мля! гнать этих ФСБэшных ряженых пинками и ссаными тряпками с Украины! Не понимаю, чего украинцы стесняются. Кстати, константинопольского поп Варфоломей вроде как сказал ряженому в попа ФСБэшному Гундяю:
.
КИЕВ РУСЬ КРЕСТИЛ - КИЕВ ЕЕ И ОТПОЕТ, - хорошо сказал!
.
Но здесь всплыла еще одна забавная деталь: РПЦ не существует, она - подобие секты (любознательные могут посмотреть по ссылке: https://politeka.net/news/world/738495-v-konstantinopole-raskryli-pravdu-rpc-ne-sushhestvuet-ona-podobie-sekty/)
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(без названия)
Фитиль написал 25.09.2018 20:15
Зачем коммунисты лезут в дела попов?
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