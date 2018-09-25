Швейцария отказала Абрамовичу в виде на жительство из-за связи с криминалом

Власти Швейцарии отказались предоставить вид на жительство российскому миллиардеру Роману Абрамовичу, посчитав, что его пребывание в стране может угрожать ее безопасности и репутации, сообщает агентство Swissinfo. В Федеральном ведомстве уголовной полиции Швейцарии пояснили, что бизнесмен подозревается в отмывании денег и связях с криминальным миром. В частности, правоохранители считают, что контролируемая Абрамовичем компания Runicom причастна к хищению денежных средств из сумм, выделенных России по линии Международного валютного фонда на поддержку малого предпринимательства.

В 2001 году прокуратура Женевы прекратила следствие по этому делу без каких-либо результатов. Тем не менее, в полиции полагают, что "по меньшей мере часть состояния Романа Абрамовича являются средствами, нажитыми незаконным путём".

Известно, что в 2016 году Абрамович пытался получить вид на жительство в Швейцарии в кантоне Вале, который находится рядом с горнолыжным курортом Вербье. Однако местные власти отказали ему в этом без объяснения причин. Позже владелец ФК Челси пытался через суд запретить прессе Конфедерации рассказывать обо всех подробностях его дела утверждая, что это «наносит ущерб его деловой и человеческой репутации». Однако в удовлетворении иска ему было отказано.

Напомним, в мае 2018 года власти Великобритании отказались продлить визу Роману Абрамовичу, потребовав раскрытия источников доходов. В результате бизнесмен получил гражданство Израиля, которое дает право ездить в Великобританию без визы.