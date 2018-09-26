Дума запретила не приходить на митинги

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, в соответствии с которым организаторы митингов должны сообщать органам власти об отмене ранее согласованного мероприятия за день до его проведения. Проект закона была внесен на рассмотрение Госдумы депутатами от "Единой России" Дмитрием Вяткиным, Аленой Аршиновой, Александром Грибовым, а также представителем "Справедливой России" Михаилом Емельяновым.

В первом чтении этот законопроект был принят в июле текущего года вместе с инициативой об установлении штрафа до 100 тыс. рублей за злоупотребление правом "на организацию массовых мероприятий, выражающееся в массовой подаче заявок на митинги без цели их проведения".

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Власти подготовили себе возможность срывать любой митинг, даже ими же предварительно разрешенный. Механизм прост - перед началом мероприятия, то есть когда отзывать уведомление уже поздно, полиция выставляет неприемлемое условие. Вы его, естественно, не принимаете, оно же неприемлемое - и автоматически становитесь нарушителем. Чем грозит? 100 тысяч сумма ощутимая, так еще после двух таких "нарушений" в течение года вы еще и теряете право заявлять пуличные мероприятия.

Вот и пример.

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Организаторы, чтобы не стать "нарушителями" на пустом месте, вынуждены были принять абсолютно незаконные требования полиции - и жидкой колонной по три, человек примерно на сто, двинуться, выкрикивая по возможности громко то, что было написано на транспарантах и плакатах.

В следующий раз могут потребовать идти молча. И на четвереньках...

Это естественно, когда оппозиция вынуждена спрашивать разрешения на акии протеста у тех, против кого протестует: "Можно, мы против вас помитингуем?"

- Можно, но только без плакатов, лозунгов и в общественном туалете.

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По большому счету, власть в РФ повторяет зады самых омерзительных режимов. Даже не самых жестоких и не самых страшных, а именно омерзительных.

Последние выборы показали - партия власти уже совершенно непопулярна в народе, и даже массовые фальсификации не помогают ей выигрывать. В ответ - фактический запрет на критику власти. Масса нелепых ограничений, который ничего, кроме раздражения, вызвать не могут.

При этом доказать что-либо в суде становится практически невозможно - судьи просто не видят очевидных вещей и не слушают доводов, их решение определено заранее. Грубо говоря, сержант полиции, который вас даже не задерживал, а просто подмахнул протокол задержания, всегда в суде имеет перед вами преимущество. Вы говорите, что нет такого места, которое он указал в протоколе задержания - судья соглашается, что есть. Вы говорите, что никак не могли в указанное время быть на этом месте - судья постановляет, что были. Вы кладете на стол биллинг - судья говорит, что не понимет, что это такое. И так далее...

Но безвыходных ситуаций не бывает. Просто если выхода нет в правовом поле, то рано или поздно люди начинают выходить за его рамки...

Анатолий Баранов