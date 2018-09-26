В ожидании банкротных выплат

23 сентября работники «Глобатека» приняли участие в марше левых сил «Антикапитализм-2018». К участию в Марше их привела обычная капиталистическая реальность.

Напоминаем, в середине августа 2018 года к рабочим "Глобатека" стали приходить письма из Прокуратуры ЮВАО, в которых было заявлено, что ещё в январе 2018-го

Арбитражным судом Москвы "...ООО СК "Глобатек" признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим назначен Гордеев А. В."

В связи со столь ожидаемым мошенническим событием Прокуратура ЮВАО разъясняет рабочим, что они теперь могут обратиться к управляющему Гордееву с целью включения требований выплаты заработной платы в реестр требований кредиторов. Сообщает через полгода, отдельным рабочим, минуя прямые контакты,

которые находятся в СК ЮВАО всего этажом ниже (ибо эти ведомства делят одно здание и даже один подъезд напополам). Якобы следуя букве закона, но которая смотрит строгим образом только на самих рабочих и никогда не замечает работодателей-воров. Впрочем, и сам Следственный Комитет ЮВАО, которому рабочие периодически напоминают о себе, тихонько помалкивает.

Вспоминаются крылатые фразы СК, Прокуратур и других высоких ведомств:

- Это не в нашей компетенции

- Этого мы сделать не можем

- Что вы хотите от нас

Следственный Комитет РФ, который, по всему и не догадывается о столь обезоруживающей беззащитности своих подчинённых, (или наоборот, не сомневается в их соответствии буржуазной законности) в который раз торжественно обещает рабочим разобраться по вопросу украденных у них денег, и снова возвращает их дела в тихие болотца своих округов.

Но формально, как добиться конституционной справедливости, путь в этих письмах указан.

14 сентября рабочие "Глобатека" снова собрались - ими были написаны письма к конкурсному управляющему с требованием выдать зарплату и заявления в Прокуратуру ЮВАО, чтобы она подала иски в мировой суд в защиту рабочих.