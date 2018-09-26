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Московский листок

Прилет в Абакан Путина ничегo не изменит

Опубликовано 26.09.2018 автором в разделе комментариев 1

путин выборы
Прилет в Абакан Путина ничегo не изменит

Хакасскoе республиканскoе oтделение OКП, успешнo выступившее на выбoрах 9 сентября (секретарь Хакасскoгo oтделения OКП Григoрий Назаренкo был избран в республиканский парламент) на грядущих выбoрах главы Республики пoддерживает кандидата oт КПРФ Валентина Кoнoвалoва. 

Пo мнению наших тoварищей, реальнo кандидат-кoммунист пoбедил уже в первoм туре. Например, в Саянoгoрске, где избиркoмычи oказались пoрядoчными и не стали пoдтасoвывать, Кoнoвалoв пoлучил 52%. 

Думаю, прилет в Абакан Путина ничегo не изменит, - время нынче другoе.

***

Третий по результату первого тура выборов главы Хакасии Андрей Филягин продолжил выборную кампанию посоле ухода из нее действующего кандидата, и.о.губернатора Виктора Зимина.

В минувшую субботу справедливоросс, как положено по закону, написал заявление о намерении участвовать во втором туре в избирательную комиссию региона.

В избиркоме Хакасии несколько подтвердили: все мероприятия для организации повторного голосования проводятся по графику, бюллетени должны быть готовы сегодня.

***

"Единая Россия" показала лучшие результаты там, где явка была наиболее высокая. Явка в Кемеровской, Ростовской областях и Республике Калмыкия составила 66%, 45,5% и 54,6%, соответственно. Эти же регионы показали наибольшие результаты за "Единую Россию". Напротив, явка в Забайкалье составила 22%, в Иркутской области - 26%. В этих регионах результаты ЕР наиболее низкие, - заявил секретарь генсовета партии Турчак.

В руководстве "Единой России" заявили, что "на снижение результата партии на выборах повлиял общий негативный информационный фон, связанный с темой изменения пенсионного законодательства".



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Всего комментариев к статье: 1
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Хорошо, что прошел кандидат ОКП.
Владимир П. написал 26.09.2018 08:26
Хорошо, что ОКП сотрудничает с КПРФ. Пора левым объединяться, отложив разборки, кто больше коммунист. Дело к тому идет, что даже склонным к ренегатству придется резко леветь. Народ по уши наелся капиталистической "демократии". Россию спасет только возврат к социализму. Первым этапом может стать выдавливание из власти высасывающей страну мафии.
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