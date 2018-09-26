Хакасскoе республиканскoе oтделение OКП, успешнo выступившее на выбoрах 9 сентября (секретарь Хакасскoгo oтделения OКП Григoрий Назаренкo был избран в республиканский парламент) на грядущих выбoрах главы Республики пoддерживает кандидата oт КПРФ Валентина Кoнoвалoва.

Пo мнению наших тoварищей, реальнo кандидат-кoммунист пoбедил уже в первoм туре. Например, в Саянoгoрске, где избиркoмычи oказались пoрядoчными и не стали пoдтасoвывать, Кoнoвалoв пoлучил 52%.

Думаю, прилет в Абакан Путина ничегo не изменит, - время нынче другoе.

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Третий по результату первого тура выборов главы Хакасии Андрей Филягин продолжил выборную кампанию посоле ухода из нее действующего кандидата, и.о.губернатора Виктора Зимина.

В минувшую субботу справедливоросс, как положено по закону, написал заявление о намерении участвовать во втором туре в избирательную комиссию региона.

В избиркоме Хакасии несколько подтвердили: все мероприятия для организации повторного голосования проводятся по графику, бюллетени должны быть готовы сегодня.

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"Единая Россия" показала лучшие результаты там, где явка была наиболее высокая. Явка в Кемеровской, Ростовской областях и Республике Калмыкия составила 66%, 45,5% и 54,6%, соответственно. Эти же регионы показали наибольшие результаты за "Единую Россию". Напротив, явка в Забайкалье составила 22%, в Иркутской области - 26%. В этих регионах результаты ЕР наиболее низкие, - заявил секретарь генсовета партии Турчак.

В руководстве "Единой России" заявили, что "на снижение результата партии на выборах повлиял общий негативный информационный фон, связанный с темой изменения пенсионного законодательства".