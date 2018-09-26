Герой нашего времени проиграл в казино 2 тысячи пенсий

Вечер в казино Монте-Карло на 33,3 миллиона рублей, "перекус" в Монако на 895 тысяч рублей, покупка в торговом центре на Гавайях на 7,3 миллиона рублей — Сбербанк рассказал, как летом россияне тратили деньги за границей с использованием пластиковых карт. Самый крупный платеж по карте был совершён 39-летним жителем Санкт-Петербурга. За один вечер он потратил в казино Монте-Карло 33,3 миллиона рублей. В Монако же отмечен и самый большой чек в фастфуде. Посетитель из Москвы "перекусил" там на 895 тысяч рублей.

Судя по всему. Сбербанк рассказывает об этом, рекламируя качество своих услуг. Мол, хотите съесть гамбургер за миллион - пожалуйста!

Сбербанк, конечно, не раскрывает имени молодого человека, который просадил в казино 33 миллиона, а налоговая, понятно, такими пустяками не заинтересуется. Банковская тайна, свобода и все такое прочее. Богатые русские тратят миллионы на шоколадки.

А в России вот пенсионная реформа, не хватает денег на пенсии старикам, даже такие ничтожные, как сейчас платят. Сколько там минимальная пенсия сегодня в Москве, тысяч шестнадцать? Ну вот на один "скромный" перекус в фастфуде в Монако 50 пенсионеров могли бы кормиться месяц.

Ну а на дневной проигрыш в казино неизвестного питерца (конечно же питерца, наверняка талантливого молодого руководителя) могли бы месяц жить уже 2 тысячи пенсионеров его родного города! Жаль, пока не известно имя этого героя нашего времени!

Конечно, с такими расходами ни на какие пенсии не хватит, надо повышать пенсионный возраст...

Анатолий Баранов, 1959 г.р.