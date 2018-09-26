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Московский листок

Единороссы пообещали перестать "играть в поддавки" с оппозицией

Опубликовано 26.09.2018 в разделе комментариев 2

Единороссы пообещали перестать "играть в поддавки" с оппозицией

Единороссы перестанут "играть в поддавки" с оппозицией и проведут разбор работы вице-губернаторов по внутренней политике после поражения на выборах в Приморье, Хабаровском крае и Владимирской области. Такие тезисы прозвучали во время встречи руководства партии и депутатов Госдумы от Единой России с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко, сообщает "Коммерсант".

"На встрече говорили, что региональные выборы прошли нормально. Причины поражения губернаторов понятны: усталость от конкретных людей, неправильное преломление их негативных сторон, непогашенные внутриэлитные конфликты", - рассказал изданию один из участников встречи. Кроме того, было отмечено негативное влияние пенсионной реформы, которая воспринималась избирателями как "нарушение общественного договора". При этом сильней всего сильнее всего она сказалась на врио главы Приморья Андрее Тарасенко, который публично поддержал инициативу.

В ходе совещания также говорилось что партия откажется от практики сдачи избирательных округов представителям оппозиционных партий. "Фургал выиграл в Хабаровском крае именно потому, что ему дали округ в 2016 году", - пояснил собеседник издания.

Напомним, накануне газета "Ведомости" сообщила, что Кремль собирается наказать ЛДПР и КПРФ за высокие результаты на губернаторских выборах. По словам близкого к администрации президента источника издания, эти партии продемонстрировали "недоговороспособность", "перешли красную черту и могут разделить судьбу внесистемной оппозиции". В Кремле пообещали отказаться от практики согласования для кандидатов от этих партий регионов под выборы, а также помогать им с прохождением муниципального фильтра.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
стоик1206 написал 26.09.2018 10:36
Клоуны, начиная с сортирного Карлика и до животного-татушки на митингах, - бутафория колониального сионитсткого режима?
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Единороссы перестанут "играть в поддавки" с оппозицией
23653475 написал 26.09.2018 10:09
Единороссы перестанут "играть в поддавки" с оппозицией - надеют и народ российский тоже прекратит "играть в поддавки" с "дырявым едром" и никогда не пойдет голосавать за подонков, которые крадут пенсии у наших граждан своей людоедской реформой. Всех кто сотворил эту мерзость геноцида против старых людей россии и проголосует за нее - считать "неофашистами" и в последствии наказать (кириенко володин медведев голикова и прочие - в первую очередь). А если убегут с наворованным на запад - как абромовичу отказывать в визе по всему свету - на чукотку всех а лично кириенко и его братьев по национальности в еврейский автономный округ или запечатать всех на их родину в закрытые города (как жаль что они оттуда вылезли).
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