Сергей Удальцов: Путин украл у вас всё: пенсии, выборы, свободу На форуме женщин Владимира Путина чуть не зацеловали до смерти... Человек для них пенсионный возраст на 5 лет поднял, а они - от любви стонут.



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