Сергей Удальцов: Путин украл у вас всё: пенсии, выборы, свободу

На форуме женщин Владимира Путина чуть не зацеловали до смерти... Человек для них пенсионный возраст на 5 лет поднял, а они - от любви стонут.
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антинаталист написал 26.09.2018 11:13
Ну и самое главное он украл время у каждого.
**Guest написал 26.09.2018 10:53
Простых людей к нему бы не подпустили.
ФСО-шницы переодетые. Изображают всенародную любоффь к вождю
стоик1208 написал 26.09.2018 10:40
23653475 написал 26.09.2018 10:33
- Мужчины живут в среднем 64.7 а пенсию им законом едросы тоже 65 делают. А женщины 75.8 а на пенсию в 60.
- Достаточно подпоить мужика, чтобы просунул и потом подать на алименты как "отца по днк" (раньше надо было в закс и признавать а сейчас суд и полиция все сделают).
- 80-95% чиновников в зависимости от служб - тоже женщины. Поэтому управление в стране - "полная жопа" повсюду и бордель.
- на выборы тоже ходят одни женщины и поэтому запутина и едросов такой процент (вместо мозгов там явно работают жопы тоже).
- вместо любви планирования семьи - рождение и трах за деньги бюджета (материнские капиталы) - очень все это похоже на проституцию в государственном масштабе.
Еще можно написать много признаков матриархата, но с признаками диктатуры силовиков все же явно - у них и льготы по выходы на пенсию в 35-45 лет и масса других аналогичных женщинам ...
"Силовой матриархат" - может так правильнее?
Гроссмейстер написал 26.09.2018 10:18
23653475 написал 26.09.2018 10:01