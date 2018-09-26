Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Сергей Удальцов: Путин украл у вас всё: пенсии, выборы, свободу

Опубликовано 26.09.2018 в разделе комментариев 6

На форуме женщин Владимира Путина чуть не зацеловали до смерти... Человек для них пенсионный возраст на 5 лет поднял, а они - от любви стонут.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 6
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Путин украл лед!
антинаталист написал 26.09.2018 11:13
у меня Путин украл лед. простым людям негде в хоккей поиграть.
Ну и самое главное он украл время у каждого.
Ответить
(без названия)
**Guest написал 26.09.2018 10:53
какие-такие простые женщины.
Простых людей к нему бы не подпустили.
ФСО-шницы переодетые. Изображают всенародную любоффь к вождю
Ответить
(без названия)
стоик1208 написал 26.09.2018 10:40
Этих женщин обычные пенсии не касаются?
Ответить
Re: царь и его "володина дума". Им просто наср@ть на простых людей и все!
23653475 написал 26.09.2018 10:33
Ну в принципе элементы его присутствуют конечно.
- Мужчины живут в среднем 64.7 а пенсию им законом едросы тоже 65 делают. А женщины 75.8 а на пенсию в 60.
- Достаточно подпоить мужика, чтобы просунул и потом подать на алименты как "отца по днк" (раньше надо было в закс и признавать а сейчас суд и полиция все сделают).
- 80-95% чиновников в зависимости от служб - тоже женщины. Поэтому управление в стране - "полная жопа" повсюду и бордель.
- на выборы тоже ходят одни женщины и поэтому запутина и едросов такой процент (вместо мозгов там явно работают жопы тоже).
- вместо любви планирования семьи - рождение и трах за деньги бюджета (материнские капиталы) - очень все это похоже на проституцию в государственном масштабе.
Еще можно написать много признаков матриархата, но с признаками диктатуры силовиков все же явно - у них и льготы по выходы на пенсию в 35-45 лет и масса других аналогичных женщинам ...
"Силовой матриархат" - может так правильнее?
Ответить
(без названия)
Гроссмейстер написал 26.09.2018 10:18
Как же нашим бабам не обожать сего господина, если он прочно установил в России матриархат?
Ответить
для них пенсионный возраст на 5 лет поднял, а они - от любви стонут.
23653475 написал 26.09.2018 10:01
Их еб$т, грабят, наябыв$ют ругулярно - вот такая "любовь по русски"? А если серьезно - это же тусовка проплаченая или "проститутки наемные" "от любви стонут." А простые ограбленные властями люди по всей стране кроют матом "нечееловека", который для них пенсионный возраст на 5 лет поднял, и они - не от любви стонут...
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Будет ли дуэль Золотова с Навальным?:
Результаты
Интернет-ТВ
Сергей Удальцов: Путин украл у вас всё: пенсии, выборы, свободу
Сергей Удальцов: Путин украл у вас всё: пенсии, вы...
26.09.2018
Максим Калашников о странных словах ВВП
Максим Калашников о странных словах ВВП
25.09.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
"Как я был губернатором у дикарей" (0)
Сергей Удальцов: Путин украл у вас всё: пенсии, выборы, свободу (6)
Стивен Сигал заявил о готовности стать губернатором Приморья (6)
Единороссы пообещали перестать "играть в поддавки" с оппозицией (2)
Герой нашего времени проиграл в казино 2 тысячи пенсий (5)
В ожидании банкротных выплат (1)
Прилет в Абакан Путина ничегo не изменит (3)
Дума запретила не приходить на митинги (15)
Ставропольская 17. "Я до сих пор не могу прийти в себя, после нападения на дом силовиков" (7)
Швейцария отказала Абрамовичу в виде на жительство из-за связи с криминалом (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Скоро и стыдно
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Отцы, мы ваши пенсии в казино проиграли!
Максим Калашников Максим Калашников: Губарева так и не зарегистрировали. И от АПН Северо-Запада
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Кина не будет
Дарья Митина Дарья Митина: Хакасскoе
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss