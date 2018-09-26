Стивен Сигал заявил о готовности стать губернатором Приморья

Американский актер, продюсер и специальный представитель российского МИДа Стивен Сигал заявил, что хотел бы возглавить Приморский край. Как передает РИА Новости, об этом он заявил во Владивостоке в ходе международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона "Меридианы Тихого".

"С удовольствием. Я представляю интересы президента Путина", - ответил актер журналистам на вопрос о том, хочет ли он занять пустующее кресло губернатора Приморья.

Сигал, получивший российское гражданство в ноябре 2016 года, сообщил, что его предки по отцовской линии "отсюда". "Я каждый раз хочу познавать Приморский край, увидеть больше. И стать вашим губернатором", - отметил актер.

Напомним, в августе 2018 года Сигал назначен спецпредставителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей.