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Московский листок

Стивен Сигал заявил о готовности стать губернатором Приморья

Опубликовано 26.09.2018 в разделе комментариев 6

Стивен Сигал заявил о готовности стать губернатором Приморья

Американский актер, продюсер и специальный представитель российского МИДа Стивен Сигал заявил, что хотел бы возглавить Приморский край. Как передает РИА Новости, об этом он заявил во Владивостоке в ходе международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона "Меридианы Тихого".

"С удовольствием. Я представляю интересы президента Путина", - ответил актер журналистам на вопрос о том, хочет ли он занять пустующее кресло губернатора Приморья.

Сигал, получивший российское гражданство в ноябре 2016 года, сообщил, что его предки по отцовской линии "отсюда". "Я каждый раз хочу познавать Приморский край, увидеть больше. И стать вашим губернатором", - отметил актер.

Напомним, в августе 2018 года Сигал назначен спецпредставителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей.

 



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Всего комментариев к статье: 6
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Re: Странно, что Депардье еще ни куда не пристроили
с.уки забанили написал 26.09.2018 11:26
Депардье свалил в свою Бельгию и там сейчас постоянно проживает.Вот такие россияне бл.ть.Кстати нахрен в Приморье человек снова представляющий интересы путина?Нахрен этот Сигал тогда Приморью нужен?
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А Жерар Депардье губернатором Мордовии.
очень любопытный написал 26.09.2018 11:13
Или все же лучше Чечни?А Жерар Депардье губернатором Мордовии.Пескова спрашивать бесполезно-"он не в курсе и постоянно несет пургу"(цитата).Мудрейшего тоже спрашивать бессмысленно-он занят глобальными вопросами бытия и беседой с Махатмой Ганди.А вот что по этому поводу думает Рамзан?
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(без названия)
kirilis написал 26.09.2018 11:00
Так и вижу его раскидывающим местных бандитов на стрелке.
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(без названия)
стоик1209 написал 26.09.2018 10:38
Очередной клоун?
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Re: Странно, что Депардье еще ни куда не пристроили
23653475 написал 26.09.2018 10:11
шуты полезл во власть - один в подмосковье и теперь этот артист. Беда для стариков в стране и цирк с клоунами видимо для отвода глаз.
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Странно, что Депардье еще ни куда не пристроили
kerg написал 26.09.2018 10:08
Неплохо б смотрелся в на месте собянина
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