Актер, предприниматель и спецпредставитель МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал заявил, что хотел бы стать губернатором Приморья.

"С удовольствием. Я представляю интересы президента Путина", — ответил актер журналистам во Владивостоке на вопрос о том, хочет ли он возглавить край.

Сигал, который получил российское гражданство в ноябре 2016 года, сообщил, что его предки по отцовской линии "отсюда".

"Я каждый раз хочу познавать Приморский край, увидеть больше. И стать вашим губернатором", — добавил американский актер, который приехал Владивосток в рамках международного кинофестиваля стран АТР "Меридианы Тихого".

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Ну слава богу, есть еще у "Единой России" кадровый резерв - новые русские, без кавчек новые, которые сделались россиянами буквально вчера. Джефф Монсон уже легко выиграл выборы в городской совет Красногорска, а чем Сигал или Депардье хуже? Может даже и еще лучше - Монсон считает себя коммунистом, хоть и баллотируется от "Единой России", борющейся с коммунизмом. А Сигал идеологически прям, как директива генсовета ЕР.

А что делать? Потенциал отечественных звезд сильно ослаб - Кобзон умер, Петросян разводится с женой, Михалков бесов гоняет... Со спортсменами еще хуже - Поветкин все проигрывает, то негру какому-то, а раньше и вовсе Кличко.

В общем, как при Петре Великом, одна надежда на варягов. Придут, обучат, выпорют кого следует. Только Петр больше приглашал военных и инженеров, в Владимир каких-то клоунов. Ну ничего, посмеемся.

И "варягам" хорошо - как закончатся гостевые харчи, пенсию тут, конечно, не дождешься. Но зато заместо пенсионного обеспечения может стать книга "Как я был губернатором у дикарей". Бестселлер будет однозначно...