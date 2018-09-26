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Московский листок

"Как я был губернатором у дикарей"

Опубликовано 26.09.2018 автором в разделе комментариев 4

путин выборы
"Как я был губернатором у дикарей"

Актер, предприниматель и спецпредставитель МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал заявил, что хотел бы стать губернатором Приморья.

"С удовольствием. Я представляю интересы президента Путина", — ответил актер журналистам во Владивостоке на вопрос о том, хочет ли он возглавить край.

Сигал, который получил российское гражданство в ноябре 2016 года, сообщил, что его предки по отцовской линии "отсюда".

"Я каждый раз хочу познавать Приморский край, увидеть больше. И стать вашим губернатором", — добавил американский актер, который приехал Владивосток в рамках международного кинофестиваля стран АТР "Меридианы Тихого".

***

Ну слава богу, есть еще у "Единой России" кадровый резерв - новые русские, без кавчек новые, которые сделались россиянами буквально вчера. Джефф Монсон уже легко выиграл выборы в городской совет Красногорска, а чем Сигал или Депардье хуже? Может даже и еще лучше - Монсон считает себя коммунистом, хоть и баллотируется от "Единой России", борющейся с коммунизмом. А Сигал идеологически прям, как директива генсовета ЕР. 

А что делать? Потенциал отечественных звезд сильно ослаб - Кобзон умер, Петросян разводится с женой, Михалков бесов гоняет... Со спортсменами еще хуже - Поветкин все проигрывает, то негру какому-то, а раньше и вовсе Кличко.

В общем, как при Петре Великом, одна надежда на варягов. Придут, обучат, выпорют кого следует. Только Петр больше приглашал военных и инженеров, в Владимир каких-то клоунов. Ну ничего, посмеемся. 

И "варягам" хорошо - как закончатся гостевые харчи, пенсию тут, конечно, не дождешься. Но зато заместо пенсионного обеспечения может стать книга "Как я был губернатором у дикарей". Бестселлер будет однозначно...



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
насреддин написал 26.09.2018 12:57
=Я представляю интересы президента путина=. Какие нах у президента могут быть интересы? Еще не всю страну разграбил, нашел чего еще украсть? А про интересы государства им вообще не известно. Они даже не знают про их существование.
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Обхохочешься с этих колоний
безыдейный написал 26.09.2018 12:33
А я говорил: РФия - колония США. Вот и доказательство. Американцы уже напрямую своих граждан ставят на посты в администрации в регионах РФ.
Американец будет представлять Путина как губернатор? Так чей кадр тогда Путин?
На Украине они ставят своих граждан министрами. В Грузии вообще зарплату правительству платили из американского бюджета. Обхохочешься с этих колоний. А как их послушать, все такие независимые...
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(без названия)
стоик1208 написал 26.09.2018 11:52
Очередной клоун?
Клоуна по кличке сортирный Карлик не хватает?
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(без названия)
. . . . написал 26.09.2018 11:37
да уж лучше Сигал чем вырожденцы из ЕР, КПРФ или ЛДПР.
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