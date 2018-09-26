Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Отопительный сезон начался, а топить пока не будут - не намерзлись еще

Опубликовано 26.09.2018 в разделе комментариев 1

власть жилье
Отопительный сезон начался, а топить пока не будут - не намерзлись еще

Ночь на среду, 26 сентября, стала самой холодной в столице с начала осени, сообщает Гидрометцентр. На метеостанции ВДНХ ночью температура воздуха опустилась до плюс 4,3 градуса. До этого минимальная температура воздуха в столице была зафиксирована во вторник, 25 сентября. Тогда отметка термометра показала 6,6 градусов.

25 сентября в Москве начался отопительный сезон, однако теплей в квартирах не стало - по нормативам для включения отопления в многоквартирных домах нужно, чтобы среднесуточная температура составляла менее плюс восьми градусов в течение пяти дней.

Собянин, ..., я мерзну! И еще плачу за это 

Вот же как здорово, вот как хорошо! Еще три дня нужно намерзнуть, чтобы начали топить.

Только платим мы почему-то круглый год, и в жару, и в зной... Может, тоже платить только после того, как не меньше 5 дней начнут топить в квартире?

А что? Включают тепло не по погоде, а по нормативу. Так и платить нужно не по счету, а по факту!

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
пять дней в Москвабаде шоу-фейкбыдлофестиваль "В КРУГЕ СВЕТА"
в честь написал 26.09.2018 11:57
уничтожения в Сирии российского самолета
и гибели 15 офицеров.
Радуется быдло,истерит.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Будет ли дуэль Золотова с Навальным?:
Результаты
Интернет-ТВ
Сергей Удальцов: Путин украл у вас всё: пенсии, выборы, свободу
Сергей Удальцов: Путин украл у вас всё: пенсии, вы...
26.09.2018
Максим Калашников о странных словах ВВП
Максим Калашников о странных словах ВВП
25.09.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Очередной успех российской дипломатии: РФ и Гватемала договорились о неразмещении первыми оружия в космосе (1)
Пресс-секретаря Роскомнадзора Ампелонского отпустили под подписку о невыезде (0)
На Украине изобрели салозаменитель (5)
Отопительный сезон начался, а топить пока не будут - не намерзлись еще (1)
"Как я был губернатором у дикарей" (4)
Сергей Удальцов: Путин украл у вас всё: пенсии, выборы, свободу (11)
Стивен Сигал заявил о готовности стать губернатором Приморья (10)
Единороссы пообещали перестать "играть в поддавки" с оппозицией (2)
Герой нашего времени проиграл в казино 2 тысячи пенсий (7)
В ожидании банкротных выплат (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Почему Кремль в Сирии терпила?
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Скоро и стыдно
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Отцы, мы ваши пенсии в казино проиграли!
Максим Калашников Максим Калашников: Губарева так и не зарегистрировали. И от АПН Северо-Запада
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Кина не будет
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss