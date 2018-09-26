Отопительный сезон начался, а топить пока не будут - не намерзлись еще

Ночь на среду, 26 сентября, стала самой холодной в столице с начала осени, сообщает Гидрометцентр. На метеостанции ВДНХ ночью температура воздуха опустилась до плюс 4,3 градуса. До этого минимальная температура воздуха в столице была зафиксирована во вторник, 25 сентября. Тогда отметка термометра показала 6,6 градусов.

25 сентября в Москве начался отопительный сезон, однако теплей в квартирах не стало - по нормативам для включения отопления в многоквартирных домах нужно, чтобы среднесуточная температура составляла менее плюс восьми градусов в течение пяти дней.

Собянин, ..., я мерзну! И еще плачу за это

Вот же как здорово, вот как хорошо! Еще три дня нужно намерзнуть, чтобы начали топить.

Только платим мы почему-то круглый год, и в жару, и в зной... Может, тоже платить только после того, как не меньше 5 дней начнут топить в квартире?

А что? Включают тепло не по погоде, а по нормативу. Так и платить нужно не по счету, а по факту!

А.Б.