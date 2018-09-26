На Украине изобрели салозаменитель

Студенты аграрного университета в Сумах на Украине разработали искусственный салозаменитель из растительного масла и желатина.

"Наше сало — здоровая альтернатива обычному шпику. Кроме этого, искусственное сало мы можем делать с любыми вкусами: соленое, с перцем и другими специями, кислое, сладкое, различной жирности", — цитирует доцента кафедры питания Дмитрия Бидюка в среду издание "Сегодня".

По его словам, искусственное сало, в отличие от продукта животного происхождения, не содержит многих вредных веществ и его могут есть даже вегетарианцы. Бидюк отметил, что вкус салозаменителя тщательно прорабатывался и даже гурманы не смогут отличить его от настоящего.

- Осталось изобрести колбасу из дерьма со вкусом повидла, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Пиво из мочи уже изобретено давно. Ну еще научить енота делать минет, и можно считать, независимая экономика построена. Слава Украине!