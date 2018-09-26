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Московский листок

На Украине изобрели салозаменитель

Опубликовано 26.09.2018 в разделе комментариев 5

На Украине изобрели салозаменитель

Студенты аграрного университета в Сумах на Украине разработали искусственный салозаменитель из растительного масла и желатина.

"Наше сало — здоровая альтернатива обычному шпику. Кроме этого, искусственное сало мы можем делать с любыми вкусами: соленое, с перцем и другими специями, кислое, сладкое, различной жирности", — цитирует доцента кафедры питания Дмитрия Бидюка в среду издание "Сегодня".

По его словам, искусственное сало, в отличие от продукта животного происхождения, не содержит многих вредных веществ и его могут есть даже вегетарианцы. Бидюк отметил, что вкус салозаменителя тщательно прорабатывался и даже гурманы не смогут отличить его от настоящего.

- Осталось изобрести колбасу из дерьма со вкусом повидла, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Пиво из мочи уже изобретено давно. Ну еще научить енота делать минет, и можно считать, независимая экономика построена. Слава Украине! 



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Всего комментариев к статье: 5
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Re: Re: это маргарин
Таша написал 26.09.2018 12:53
Есть такое. Так и пользы от него - один вред. То же самое замещение ценных компонентов питания на бесполезный технический жир.
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Re: это маргарин
йй написал 26.09.2018 12:49
> Отверждение растительных масел, т.е.
> непредельных жирных кислот, дающих
> текучесть, получается гидрогенизацией
_
Пальмовое масло твердое без гидрогенизации. Поэтому его так широко и используют.
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Смехота...
Калькулятор написал 26.09.2018 12:36
прям как в анекдоте про масло из говна:
- еще воняет, но уже мажется
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хаха
Таша написал 26.09.2018 12:25
Желатин таки производится из костей животных и прочих копыт и субпродуктов.
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это маргарин
Таша написал 26.09.2018 12:22
Отверждение растительных масел, т.е. непредельных жирных кислот, дающих текучесть, получается гидрогенизацией, т.е. лишением молекул жк непредельных водородных связей, которые есть самое ценное в растительных маслах. А это ведет к потере пищевой ценности жидких жиров. Рапорт о получении новых сортов маргарина, вредоносного суррогата, замещающего качественные продукты питания - печальный факт провала капиталистической экономики.
Думаю, нелепо хихикать именно над Украиной, большинство населения мира питается суррогатной дрянью, и у нас тоже. Маргарины пихаются вообще везде, где можно - майонез, мороженое, хлеб, кондитерские изделия. Ни молочки, ни сала, ни масла, ни мяса нормального нет. Все разбодяженное, удешевленное, несбалансированное, капиталист гонит прибыль из гов*а.
Быдлу - комбикорм...
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