На Украине изобрели салозаменитель

Студенты аграрного университета в Сумах на Украине разработали искусственный салозаменитель из растительного масла и желатина.
"Наше сало — здоровая альтернатива обычному шпику. Кроме этого, искусственное сало мы можем делать с любыми вкусами: соленое, с перцем и другими специями, кислое, сладкое, различной жирности", — цитирует доцента кафедры питания Дмитрия Бидюка в среду издание "Сегодня".
По его словам, искусственное сало, в отличие от продукта животного происхождения, не содержит многих вредных веществ и его могут есть даже вегетарианцы. Бидюк отметил, что вкус салозаменителя тщательно прорабатывался и даже гурманы не смогут отличить его от настоящего.
- Осталось изобрести колбасу из дерьма со вкусом повидла, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Пиво из мочи уже изобретено давно. Ну еще научить енота делать минет, и можно считать, независимая экономика построена. Слава Украине!
Таша написал 26.09.2018 12:53
йй написал 26.09.2018 12:49
> непредельных жирных кислот, дающих
> текучесть, получается гидрогенизацией
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Пальмовое масло твердое без гидрогенизации. Поэтому его так широко и используют.
Калькулятор написал 26.09.2018 12:36
- еще воняет, но уже мажется
Таша написал 26.09.2018 12:25
Таша написал 26.09.2018 12:22
Думаю, нелепо хихикать именно над Украиной, большинство населения мира питается суррогатной дрянью, и у нас тоже. Маргарины пихаются вообще везде, где можно - майонез, мороженое, хлеб, кондитерские изделия. Ни молочки, ни сала, ни масла, ни мяса нормального нет. Все разбодяженное, удешевленное, несбалансированное, капиталист гонит прибыль из гов*а.
Быдлу - комбикорм...