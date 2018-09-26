Пресс-секретаря Роскомнадзора Ампелонского отпустили под подписку о невыезде

Следственный комитет отпустил из-под домашнего ареста под подписку о невыезде бывшего пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского, обвиняемого в растрате.

"Да, действительно, Ампелонскому изменена мера пресечения. Позавчера он был освобожден под подписку о невыезде", - цитирует Интерфакс его адвоката Сергея Седакова. Аналогичное решение следствие приняло и в отношении других фигурантов дела - главы правового управления Роскомнадзора Бориса Едидина и советника гендиректора ФГУП "Главный радиочастотный центр" Александра Весельчакова.

По словам Седакова, его подзащитный уже вернулся к работе в ведомстве. "Все запреты сняты, он уже на рабочем месте", - сообщил он агентству "Москва".

Напомним, в октябре 2017 года Чертановский районный суд Москвы отправил под домашний арест трёх фигурантов дела о мошенничестве - Вадима Ампелонского, Бориса Едидина и Александра Весельчакова. Всем им инкриминировано «мошенничество в особо крупном размере». Позже СКР переквалифицировал обвинение на статью 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

По версии следствия, обвиняемые участвовали в незаконной схеме, при которой в подведомственные Роскомнадзору учреждения устраивались «мертвые души», которым в течение последних лет выплачивались реальные зарплаты. Общая сумма по уголовному делу о растрате в Роскомнадзоре составляет более 58 млн руб.