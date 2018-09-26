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Московский листок

Очередной успех российской дипломатии: РФ и Гватемала договорились о неразмещении первыми оружия в космосе

Опубликовано 26.09.2018 в разделе комментариев 1

Очередной успех российской дипломатии: РФ и Гватемала договорились о неразмещении первыми оружия в космосе

Главы МИД России и Гватемалы Сергей Лавров и Сандра Эрика Ховель Поланко во вторник подписали совместное заявление о неразмещении двумя странами первыми оружия в космосе, передает ТАСС.

Отмечается, что подписание документа состоялось в Нью-Йорке, где проходит общеполитическая дискуссия в рамках 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Лавров в ходе церемонии отметил, что отношения между РФ и Гватемалой динамично развиваются, и за короткую встречу на полях Генассамблеи обсудить все аспекты сотрудничества не удастся.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Большая уступка со стороны Гватемалы.
Хреновод написал 26.09.2018 12:37
Еще пару-тройку лет, и они обгонят Россию в области высоких технологий.
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