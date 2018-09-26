Очередной успех российской дипломатии: РФ и Гватемала договорились о неразмещении первыми оружия в космосе Главы МИД России и Гватемалы Сергей Лавров и Сандра Эрика Ховель Поланко во вторник подписали совместное заявление о неразмещении двумя странами первыми оружия в космосе, передает ТАСС. Отмечается, что подписание документа состоялось в Нью-Йорке, где проходит общеполитическая дискуссия в рамках 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Лавров в ходе церемонии отметил, что отношения между РФ и Гватемалой динамично развиваются, и за короткую встречу на полях Генассамблеи обсудить все аспекты сотрудничества не удастся.



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