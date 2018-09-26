Почему Кремль в Сирии – терпила? Максим Калашников о том, как Москва сама себя делает терпилой в Сирии и как оная война становится демонстрацией не силы, а беспомощности. Как был утрачен единственный смысл Сирийской экспедиции.



Рейтинг: 2.60, Голосов: 5 Поделиться читайте нас в Я.Новости