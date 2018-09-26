Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Почему Кремль в Сирии – терпила?

Опубликовано 26.09.2018 в разделе комментариев 1

Максим Калашников о том, как Москва сама себя делает терпилой в Сирии и как оная война становится демонстрацией не силы, а беспомощности. Как был утрачен единственный смысл Сирийской экспедиции.



Рейтинг:   2.60,  Голосов: 5
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Читатель Рустем написал 26.09.2018 14:18
Мне со стороны кажется что РФ в Сирии просто терпила безропотно сносящий и уничтожение своей техники и своих граждан. Поведение прямо скажем не великой державы, а какой нибудь третьеразрядной страны. Поневоле задумаешься об укреплении безопасности своей страны в ОДКБ пока РФ еще дышит, а то мало ли что будет завтра. Думаю Володьке надо перестать проглатывать плевки и оскорбления со стороны партнеров, а действительно показать что он действительно лидер великой страны, тогда к нему вернется популярность, а так если он будет вести себя как терпила вся спина которого утыкана ножами то я думаю он потеряет остатки уважения россиян. Это сугубо мое личное мнение
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Будет ли дуэль Золотова с Навальным?:
Результаты
Интернет-ТВ
Сергей Удальцов: Путин украл у вас всё: пенсии, выборы, свободу
Сергей Удальцов: Путин украл у вас всё: пенсии, вы...
26.09.2018
Почему Кремль в Сирии &#8211; терпила?
Почему Кремль в Сирии – терпила?
26.09.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Тарифы ЖКХ в 2019 году повысят дважды (1)
Россия вошла в мировые лидеры по неравенству регионов (0)
Почему Кремль в Сирии – терпила? (1)
Очередной успех российской дипломатии: РФ и Гватемала договорились о неразмещении первыми оружия в космосе (3)
Пресс-секретаря Роскомнадзора Ампелонского отпустили под подписку о невыезде (1)
На Украине изобрели салозаменитель (8)
Отопительный сезон начался, а топить пока не будут - не намерзлись еще (2)
"Как я был губернатором у дикарей" (5)
Сергей Удальцов: Путин украл у вас всё: пенсии, выборы, свободу (13)
Стивен Сигал заявил о готовности стать губернатором Приморья (10)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Клoунада - наше всё
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: За гранью
Максим Калашников Максим Калашников: Почему Кремль в Сирии терпила?
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Скоро и стыдно
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Отцы, мы ваши пенсии в казино проиграли!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss