Почему Кремль в Сирии – терпила?

Максим Калашников о том, как Москва сама себя делает терпилой в Сирии и как оная война становится демонстрацией не силы, а беспомощности. Как был утрачен единственный смысл Сирийской экспедиции.
|
Кто владеет информацией,
владеет миром
|
|
Всего комментариев к статье: 1Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Написать комментарий
|
|
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
|
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Читатель Рустем написал 26.09.2018 14:18