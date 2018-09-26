Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Россия вошла в мировые лидеры по неравенству регионов

Опубликовано 26.09.2018 в разделе комментариев 1

Россия вошла в мировые лидеры по неравенству регионов

Россия вошла в тройку лидеров по неравенству регионов внутри страны среди государств Европы и Центральной Азии, обогнав по этому показателю Бразилию, Китай и Индию, сообщает РБК со ссылкой на доклад Всемирного банка.

Авторы доклада ранжировали страны по коэффициенту вариации располагаемых доходов или потребления по регионам. Среди 35 рассматриваемых стран Европы и Центральной Азии Россия заняла третье место с коэффициентом порядка 0,2. «Лидером» стала Словакия (коэффициент составил около 0,4), а вторую строчку занял Таджикистан. Самое же низкое региональное неравенство зафиксировано в Дании, Австрии и на Украине.

Эксперты считают, что неравенство российских регионов обусловлено ее "географическим преимуществом, сопровождающимся суровыми климатическими условиями и сосредоточением природных ресурсов в периферийных регионах".

Отмечается, что на неравенство регионов в меньшей степени повлияла урбанизация. По показателю неравенства между городскими и сельскими территориями Россия находится на 22-м месте среди 28 рассматриваемых стран.

"Домохозяйства в Сахалинской области (которая имеет самый высокий валовой региональный продукт на душу населения) имеют уровень жизни, аналогичный уровню жизни в Сингапуре, тогда как домохозяйства в Ингушетии (где самый низкий ВРП на душу населения) имеют уровень жизни ближе к тому, что наблюдается в Гондурасе. Уровень бедности составляет от менее чем 10% в богатом полезными ископаемыми Татарстане и в крупных мегаполисах — Москве и Санкт-Петербурге — до почти что 40% в беднейших регионах Северного Кавказа, Сибири и Дальнего Востока", - отмечают авторы доклада.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Очевидец совсем невероятец написал 26.09.2018 14:32
Пора уже распускать парашу
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Будет ли дуэль Золотова с Навальным?:
Результаты
Интернет-ТВ
Сергей Удальцов: Путин украл у вас всё: пенсии, выборы, свободу
Сергей Удальцов: Путин украл у вас всё: пенсии, вы...
26.09.2018
Почему Кремль в Сирии &#8211; терпила?
Почему Кремль в Сирии – терпила?
26.09.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Тарифы ЖКХ в 2019 году повысят дважды (1)
Россия вошла в мировые лидеры по неравенству регионов (1)
Почему Кремль в Сирии – терпила? (2)
Очередной успех российской дипломатии: РФ и Гватемала договорились о неразмещении первыми оружия в космосе (3)
Пресс-секретаря Роскомнадзора Ампелонского отпустили под подписку о невыезде (1)
На Украине изобрели салозаменитель (8)
Отопительный сезон начался, а топить пока не будут - не намерзлись еще (2)
"Как я был губернатором у дикарей" (5)
Сергей Удальцов: Путин украл у вас всё: пенсии, выборы, свободу (13)
Стивен Сигал заявил о готовности стать губернатором Приморья (10)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Клoунада - наше всё
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: За гранью
Максим Калашников Максим Калашников: Почему Кремль в Сирии терпила?
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Скоро и стыдно
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Отцы, мы ваши пенсии в казино проиграли!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss