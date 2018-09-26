Россия вошла в мировые лидеры по неравенству регионов

Россия вошла в тройку лидеров по неравенству регионов внутри страны среди государств Европы и Центральной Азии, обогнав по этому показателю Бразилию, Китай и Индию, сообщает РБК со ссылкой на доклад Всемирного банка.

Авторы доклада ранжировали страны по коэффициенту вариации располагаемых доходов или потребления по регионам. Среди 35 рассматриваемых стран Европы и Центральной Азии Россия заняла третье место с коэффициентом порядка 0,2. «Лидером» стала Словакия (коэффициент составил около 0,4), а вторую строчку занял Таджикистан. Самое же низкое региональное неравенство зафиксировано в Дании, Австрии и на Украине.

Эксперты считают, что неравенство российских регионов обусловлено ее "географическим преимуществом, сопровождающимся суровыми климатическими условиями и сосредоточением природных ресурсов в периферийных регионах".

Отмечается, что на неравенство регионов в меньшей степени повлияла урбанизация. По показателю неравенства между городскими и сельскими территориями Россия находится на 22-м месте среди 28 рассматриваемых стран.

"Домохозяйства в Сахалинской области (которая имеет самый высокий валовой региональный продукт на душу населения) имеют уровень жизни, аналогичный уровню жизни в Сингапуре, тогда как домохозяйства в Ингушетии (где самый низкий ВРП на душу населения) имеют уровень жизни ближе к тому, что наблюдается в Гондурасе. Уровень бедности составляет от менее чем 10% в богатом полезными ископаемыми Татарстане и в крупных мегаполисах — Москве и Санкт-Петербурге — до почти что 40% в беднейших регионах Северного Кавказа, Сибири и Дальнего Востока", - отмечают авторы доклада.