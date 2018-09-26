Тарифы ЖКХ в 2019 году повысят дважды

Правительство России поддержало предложенное Минэкономразвития и одобренное Минфином двухэтапное повышение тарифов ЖКХ в 2019 году, заявил министр экономического развития России Максим Орешкин.
По его словам, с 1 января 2019 года тарифы увеличатся на 1,7%. А с 1 июля 2019 года их проиндексируют на 2,4%.
Согласно действующему законодательству, индексация тарифов проводится только с 1 июля, но Минэкономразвития предложило сделать исключение, чтобы синхронизировать корректировку тарифов с повышением НДС до 20% в начале 2019 года. При этом общая индексация тарифов ЖКХ не должна превысить целевой уровень инфляции в 4%.
Чукча написал 26.09.2018 14:37
Алик написал 26.09.2018 14:28
В век компутеров экономика должна стать прозрачной. Как в Англии например. Алексей Навальный через интернет оттрахал жирного узбека, свиночаек, димаса и его холуев.
Так и у РФ надо сделать, понил?