Тарифы ЖКХ в 2019 году повысят дважды

Правительство России поддержало предложенное Минэкономразвития и одобренное Минфином двухэтапное повышение тарифов ЖКХ в 2019 году, заявил министр экономического развития России Максим Орешкин.

По его словам, с 1 января 2019 года тарифы увеличатся на 1,7%. А с 1 июля 2019 года их проиндексируют на 2,4%.

Согласно действующему законодательству, индексация тарифов проводится только с 1 июля, но Минэкономразвития предложило сделать исключение, чтобы синхронизировать корректировку тарифов с повышением НДС до 20% в начале 2019 года. При этом общая индексация тарифов ЖКХ не должна превысить целевой уровень инфляции в 4%.