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Московский листок

Поправки Путина в пенсионную реформу приняли в Госдуме единогласно

Опубликовано 26.09.2018 в разделе комментариев 4

Поправки Путина в пенсионную реформу приняли в Госдуме единогласно

Госдумы приняла во втором, основном чтении законопроект о поэтапном повышении пенсионного возраста. Как передает ТАСС, в поддержку документа проголосовали 326 парламентариев, 59 были против, один депутат воздержался. При этом, все поправки, инициированные президентом России Владимиром Путиным к проекту закона депутаты поддержали единогласно.

В частности, президент предложил повысить возраст выхода на пенсию для женщин до 60 лет вместо ранее объявленных 63. Для мужчин пенсионный возраст остался на уровне 65 лет.

Кроме того, глава государства предложил предоставить право досрочного выхода на пенсию многодетным матерям, а гражданам, которым предстояло выйти на пенсию по старому законодательству в 2019 и 2020 годах, — возможность выхода на пенсию на полгода раньше нового пенсионного возраста.

"Мы в этом вопросе с вами нашли консенсус, и все поддержали поправки президента", - заявил по итогам этого голосования спикер Вячеслав Володин.

При этом во время рассмотрения законопроекта у здания Госдумы проходила акция КПРФ против повышения пенсионного возраста, а в начале заседания несколько депутатов фракции пришли в зал для голосования в протестных майках против закона. Но и они проголосовали "за", высказавшихся против и воздержавшихся не было.



Рейтинг:   1.57,  Голосов: 14
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Всего комментариев к статье: 4
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Собственно, это все, что нужно знать о парламенте
Фан-фан картофан написал 26.09.2018 15:30
... несколько депутатов фракции пришли в зал для голосования в протестных майках против закона. Но и они проголосовали "за"
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(без названия)
Коммунист ...1 написал 26.09.2018 15:27
Зиг Пуйль!!!!)))
Адольф Алоизович отдыхает!!!)))
...и завидует!
ПУраша юбер аллесс!!!)))
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Прощай пенсия, мужики!!!
е41254263 написал 26.09.2018 15:17
я лично как услышал от кудрина в 2015 году, что повысят до 65 лет пенсионный возраст - уволился и не работаю. Здоровье стабилизировалось, которое резко пошатнулось в 52 года от шока обесценивания накоплений. Еще забрал все деньги из Сбербанка и купил облигации и другие ценные бумаги. В итоге к настоящему времени еще и вернул утраченное от очередного (уже четвертого за 25 лет) "грабежа" правительством этой страны. Ждал решения по пенсионному возрасту для мужчин, если бы подняли на год-два - пошел бы поработать, но сейчас не вижу смысла. Средний возраст жизни мужчин в моем регионе 64, а пенсию в 65? К настоящему моменту с 2015 умерли практически все ровесники до 59 лет. Живы только бывшие военные и менты из знакомых (они на пенсии до 50 лет). Выбор за вами = быть рабом у господ до смерти или нет.
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Re: Единороссы перестанут "играть в поддавки" с оппозицией .. и с народом россии тоже
ыАЫФПВ написал 26.09.2018 15:03
Вот и состоялось. Кто голосовал за путлера и едроссов? Каким интересно местом думали? Вас ограбили на несколько миллионов власти. Прощай пенсии у мужчин россии при средней продолжительности жизни 65 лет, кроме судей-полицаев-прочих силовиков и чиновников. Все к этому шло и вот итог власти "питерской братвы" с 2000 года! Поставлю свечку за убиенных физически и морально в ближайшее десятилетие миллионов людей и попрошу у бога меньше им мучений после 60 лет до смерти. А так же попрошу - пусть будут прокляты все кто поддержал этот "геноцид", а все родичи их в последующих поколения пусть сдохнут! Аминь.
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