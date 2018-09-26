Поправки Путина в пенсионную реформу приняли в Госдуме единогласно

Госдумы приняла во втором, основном чтении законопроект о поэтапном повышении пенсионного возраста. Как передает ТАСС, в поддержку документа проголосовали 326 парламентариев, 59 были против, один депутат воздержался. При этом, все поправки, инициированные президентом России Владимиром Путиным к проекту закона депутаты поддержали единогласно.

В частности, президент предложил повысить возраст выхода на пенсию для женщин до 60 лет вместо ранее объявленных 63. Для мужчин пенсионный возраст остался на уровне 65 лет.

Кроме того, глава государства предложил предоставить право досрочного выхода на пенсию многодетным матерям, а гражданам, которым предстояло выйти на пенсию по старому законодательству в 2019 и 2020 годах, — возможность выхода на пенсию на полгода раньше нового пенсионного возраста.

"Мы в этом вопросе с вами нашли консенсус, и все поддержали поправки президента", - заявил по итогам этого голосования спикер Вячеслав Володин.

При этом во время рассмотрения законопроекта у здания Госдумы проходила акция КПРФ против повышения пенсионного возраста, а в начале заседания несколько депутатов фракции пришли в зал для голосования в протестных майках против закона. Но и они проголосовали "за", высказавшихся против и воздержавшихся не было.