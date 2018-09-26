"Дождь": Путин наказал братьев Магомедовых за передачу Франции компромата на Керимова

Активное уголовное преследование совладельцев группы "Сумма" Зиявудина и Магомеда Магомедовых началось после того как они передали французской полиции компромат на своего конкурента - сенатора Сулеймана Керимова, сообщает "Дождь" со ссылкой на источники в ФСБ и окружении бизнесменов.

По данным издания, конфликт между Магомедовыми и Керимовым якобы возник в 2016 году из-за контроля над Махачкалинским портом. Как утверждает собеседник Дождя, близкий к руководству ФСБ, братья Магомедовы решили разобраться с этой ситуацией и инициировать уголовное дело в отношении Керимова. "Они передали финансовые документы об отмывании денег Керимовым французской полиции", - утверждает источник. По его словам, посредником при передаче выступил партнер Магомедовых бизнесмен Давид Каплан. Именно после передачи этой информации Керимова задержали в Ницце. Его обвинили в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.

В январе французские власти отпустили сенатора на несколько дней в Москву, где он встретился с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Источники издания утверждают, что за Керимова также поручился президент России Владимир Путин, и именно благодаря ему сенатору все-таки решили отпустить в Россию. Керимову важно было прилететь в Москву, чтобы собрать доказательства для своей защиты. В итоге в июне 2018 года, спустя семь месяцев, все обвинения с сенатора были сняты.

"Вот так вот сдать Сулеймана! Это не понравилось Владимиру Владимировичу, он не любит, когда наши граждане разборки друг другу устраивают за границей", - рассказал изданию близкий к Керимову. По его данным, решение о наказании Магомедовых принималось "на самом верху".

31 марта братья Магомедовы, а также экс-глава компании «Интэкс» (входит в «Сумму») Артур Максидов были задержаны сотрудниками полиции и ФСБ на 48 часов. На следующий день, 1 апреля, Тверской районный суд Москвы арестовал всех троих на два месяца по подозрению в совершении мошенничества, растрате и организации ОПС. Позже срок ареста неоднократно продлевался.

По версии следствия братья Магомедовы организовали шесть эпизодов мошенничества и одну растрату, ущерб от которых превысил 2,5 млрд рублей. В частности, два инкриминируемых эпизода, по данным следствия, были связаны с подготовкой чемпионата мира по футболу. Как считают в следственном департаменте МВД, Магомедовы через компанию "Глобалэлектросервис", которая входит в группу "Сумма", организовали хищение 500 млн рублей бюджетных средств, выделенных по госконтракту под строительство футбольного стадиона "Арена-Балтика" на острове Октябрьский в Калининграде.

Еще 650 млн рублей, как считает следствие, бизнесменам Магомедовым и Артуру Максидову принесли махинации с обустройством возглавляемой последним компанией острова Крестовский в Санкт-Петербурге, где построена "Зенит-Арена". Свою вину они не признают.

Группе "Сумма" принадлежит доля в крупнейшем российском портовом операторе "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП, около 25%), в "Якутской топливно-энергетической компании" (более 90%), "Объединенной зерновой компании" (50% минус одна акция), в ДВМП - головной компании "Группы FESCO" - "Сумме" принадлежит 32,5%. Также у группы есть активы в телекоммуникационной сфере, инфраструктурном строительстве и венчурные инвестиции, в том числе за рубежом, самая известная из которых — проект Virgin Hyperloop One.