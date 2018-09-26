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Московский листок

Путин поменял в Приморье Тарасенко на Кожемяко

Опубликовано 26.09.2018 в разделе комментариев 6

Путин поменял в Приморье Тарасенко на Кожемяко

Президент Владимир Путин назначил губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко временно исполняющим обязанности главы Приморского края и поддержал его намерение идти на выборы губернатора региона.

"Там месяца через два выборы должны пройти. Вопрос в том, что такой важный регион, как Приморье, не может оставаться без руководства. Исполняющий обязанности Тарасенко попросился на другую работу, ну и понятно, почему. А оставлять такую значимую территорию, такой важный регион без руководства, это невозможно — не только на два месяца, на один день невозможно… Поэтому нужно будет принимать административные решения, связанные с руководством Сахалинской области и с руководством Приморского края. Если вы для себя такое решение приняли окончательно, тогда я должен буду назначить вас исполняющим обязанности руководителя Приморского края и, соответственно, решать вопрос по Сахалину", - сказал президент в ходе встречи с Кожемяко.

Напомним, второй тур выборов губернатора Приморья прошел 16 сентября и закончился крупным скандалом. Кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ Андрей Ищенко с большим отрывом опережал своего конкурента, врио главы региона Андрей Тарасенко. После обработки 95% протоколов у Ищенко было 51,6% голосов против 45,8% у единоросса Андрея Тарасенко. Ситуация стала резко меняться буквально "на финише". По результатам обработки 99,16% протоколов Тарасенко набирал 49,55% голосов, Ищенко - 48,06%.

После взаимных обвинений и поступления в крайизбирком более 200 жалоб на нарушения ЦИК рекомендовал отменить выборы, что и было сделано. Новые выборы должны пройти до 16 декабря.

 



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Всего комментариев к статье: 6
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Боширова нашли!
ну Случайный прохожий написал 26.09.2018 21:08
Шило на мыло,это все ерунда.Вы лучше посмотрите,Боширова нашли!И кем бы он вы думаете оказался?Правильно,полковник ГРУ Чепига!!!И вот что теперь наш Правдивистый будет петь?А как Симоньян с Соловьевм заливаться?И какую
калинку-малинку Захаровой танцевать?!
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Хохла на хохла ?
докторЬмуфлонокозерогобароносукаГовновЁнковедОЙфуу написал 26.09.2018 19:57
Ахyительно!
В России НИКОГДА не будет нормальной жизни у народа ,
пока у руля будут всяческие матвиЁбки и лупоглазые турецкие мудки,
с прочими кОзаками и дворковичами.
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Главное, чтобы РеФией за эти три месяца по наглому снова не вытерли грязную сраку
С,П,Вдиван написал 26.09.2018 19:49
тогда избиратель может быть и подобреет
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почти
крылов написал 26.09.2018 19:27
А вы,друзья,как ни садитесь,
Все в музыканты не годитесь
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таким образом величайший из великих дает понять народу, что будет только так как он сказал
корнхолио написал 26.09.2018 19:20
и не иначе и выборы-перевыборы никого не волнуют.
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Не мытьем, так катаньем
эта тварь написал 26.09.2018 19:17
будет тащить на губернаторскую должность своего педироса, лишь бы не дать народу избрать своего кандидата! За кого вы проголосовали в марте 18 г., дебилы, бл...ь!
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