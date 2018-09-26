Путин поменял в Приморье Тарасенко на Кожемяко

Президент Владимир Путин назначил губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко временно исполняющим обязанности главы Приморского края и поддержал его намерение идти на выборы губернатора региона.

"Там месяца через два выборы должны пройти. Вопрос в том, что такой важный регион, как Приморье, не может оставаться без руководства. Исполняющий обязанности Тарасенко попросился на другую работу, ну и понятно, почему. А оставлять такую значимую территорию, такой важный регион без руководства, это невозможно — не только на два месяца, на один день невозможно… Поэтому нужно будет принимать административные решения, связанные с руководством Сахалинской области и с руководством Приморского края. Если вы для себя такое решение приняли окончательно, тогда я должен буду назначить вас исполняющим обязанности руководителя Приморского края и, соответственно, решать вопрос по Сахалину", - сказал президент в ходе встречи с Кожемяко.

Напомним, второй тур выборов губернатора Приморья прошел 16 сентября и закончился крупным скандалом. Кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ Андрей Ищенко с большим отрывом опережал своего конкурента, врио главы региона Андрей Тарасенко. После обработки 95% протоколов у Ищенко было 51,6% голосов против 45,8% у единоросса Андрея Тарасенко. Ситуация стала резко меняться буквально "на финише". По результатам обработки 99,16% протоколов Тарасенко набирал 49,55% голосов, Ищенко - 48,06%.

После взаимных обвинений и поступления в крайизбирком более 200 жалоб на нарушения ЦИК рекомендовал отменить выборы, что и было сделано. Новые выборы должны пройти до 16 декабря.