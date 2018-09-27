Анатолий Баранов: Это порочная система, и пока ее не сломает кто-то, так и будем жить, от майдана до майдана

Дал небольшой комментарий "Свободной прессе".

С четверга жизнь в Житомирской области Украины может быть практически парализована. Не исключено введение на отдельных территориях особого режима. Там будет ограничено или вообще запрещено движение транспортных средств и пешеходов. Патрули и полиция начнут массовую проверку документов у граждан, досмотр их личных вещей и автомобилей. Об этом предупредила координационная группа Антитеррористического центра при Управлении Службы безопасности Украины.

С чем может быть связана такая неслыханная прежде активность силовиков в непосредственной близости от украинской столицы? В Киеве опасаются в ближайшей перспективе заполучить еще один взрывоопасный регион? Или даже не один?

Тут очень кстати 25 сентября подоспело многое объяснившее сообщение по телевидению советника главы МВД Украины Зоряна Шкиряка. Он, в частности, заявил: «Я считаю, что сегодня в Одессе существует латентный сепаратизм в лице городской власти».

При этом, бьет в набат Шкиряк, «латентный сепаратизм» давно распространяется не только на Одессу, но и на всю Украину. «Они уже покупают телеканалы, они уже с центральных эфиров осуществляют абсолютно откровенную агитационную антигосударственную, пророссийскую пропаганду. И поэтому сегодня — это угроза общая. Но Одесса здесь занимает особое место», — подчеркнул он.

- Я еще пять лет назад не предполагал, что украинские политики и политологи такие бесконечно смешные люди! — отмечает главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. — Знал, что немного «не доходят», все-таки провинция. Знал, что с гуманитарным образованием на Украине всегда было куда хуже, чем с техническим. Но чтоб нация в лице «лучших людей» так резко поглупела за четыре с небольшим года – это для меня шок, конечно.

Ну прикиньте сами – в 2914-м году в Одессе крайне жестоко, включая сюда показательное массовое убийство десятков людей, подавили «русскую весну». Причем все знают, что пророссийских настроений тогда придерживалась как минимум половина города. И теперь эта «цекава мавпа» обнаружила вдруг «латентный сепаратизм»! Так они еще и настоящее одесское подполье обнаружат, и будут удивляться – откуда такое?

- В каких регионах наиболее взрывоопасная ситуация? Шкиряк особо выделяет Одессу. Почему?

- Почему Шкиряк выделяет Одессу – понятно. Это один из самых интернациональных, не побоюсь этого слова, космополитичных городов не только Украины, но и всего Причерноморья. Что там украинского? А теперь на город натягивают свитку и выбривают ему насильно оселедец. Но в других городах, и не только на востоке Украины, настроения не сильно отличаются от одесских. Украинской державности наелись по самые по не балуйся, теперь хотят поесть что-нибудь посущественней. И все понимают, что пресловутый «украинский путь» ведет не в Европу, а туда, что с Европой рифмуется. И естественная для украинской экономики интеграция с ее российской частью, потому что исторически недавно это был единый производственно-хозяйственный комплекс, представляется единственно реальный путем. При всех недостатках сегодняшней России, которые нам прекрасно известны.

- Также в «опасный список» входят Мелитополь, Херсон, Николаев, на юг и запад страны, а также север Ровенской, Житомирской и Волынской областей. Почему там? Что общего у этих регионов?

- Да я бы уже и Львов сюда добавил, и даже Киев. Всем этот цирк с конями уже надоел.

- Почему-то Шкиряк не упомянул Закарпатье. Там уже все ок? Или это просто терки Киева и Будапешта, а никакого реального сепаратизма там нет?

- Сепаратизм на Украине происходит не от устойчивых националистических настроений того или иного национального меньшинства, а от невозможности жить в сегодняшней ситуации. Да выпусти, так хоть в румыны все запишутся, хоть в турки. А в русские и напрягаться особо не надо – начинай говорить, как нормальный человек на своем родном языке, и все в порядке.

- По мнению некоторых экспертов, руководство Украины рассчитывает на лояльность местных лидеров в обмен на невмешательство во внутреннюю политику города или региона. Однако аналитики прогнозируют, что в преддверии выборов, когда Киев пытается радикализировать обстановку в обществе, ситуация в регионах может выйти из-под контроля. Согласны ли вы с этим? К каким последствиям это может привести? Почему власти Украины не способны ничего этому противопоставить?

- На Украине власть, как и до майдана, принадлежит нескольким семействам, нескольким кланам. Политики, чиновники, силовики – все они, в отличие от России, не являются субъектами политики. Это все наемные работники у правящих кланов. Та же ситуация и на местах, только там есть еще местные кланы. Поскольку кланов несколько, а кормушка все время сокращается в объеме, добиться стабильности в разделе украинского пирога невозможно.

В свое время Россия пыталась приручить один клан, донецкий. Что из этого вышло, мы с вами наблюдаем уже 4,5 года. Но приручить всех не получится – не прокормим, а сама Украина как кормовая база, тем более.

Как видим, не очень удается приручить и местные элиты даже в ДНР и ЛНР. Есть проблемы даже в Крыму и Севастополе. Это порочная система, и пока ее не сломает кто-то, так и будем жить, от майдана до майдана.