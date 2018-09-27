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Московский листок

Тонны добытого лосося выбрасываются, чтобы не снижалась цена на красную рыбу и икру

Опубликовано 27.09.2018 автором Наталья Воронова в разделе комментариев 1

На Камчатке рекордные, небывалые уловы тихоокеанского лосося. Переработка не справляется... Рыбопромышленники выбрасывают свежую рыбу тоннами. Летом её ещё пороли ради красной икры и сваливали в лесах тушки, сейчас она сваливается нетронутая - по берегу, по дорогам... 

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Тонны добытого тихоокеанского лосося выбрасываются, чтобы не снижалась цена на красную рыбу и икру. 

В социальных сетях очевидцы публикуют видеоролики, как на Камчатке лосось гниет тоннами. Свалки рыбы местные жители находят в лесу, на окраинах рыбоперерабатывающих предприятий. Деликатес доступен медведям, оккупировавшим лесополосы, а на местных жителей, которым ограничен вылов лососевых, возбуждают уголовные дела. 

На Камчатке лососевая путина — 2018 уже признана самой удачной за последние 110 лет. Промысловики не справляются с беспрецедентным подходом лосося. В итоге тонны живой рыбы выбрасывают, не успевая перерабатывать.

Вопрос, почему рыбоперерабатывающие заводы выбрасывают улов, а промысловики не возвращают излишек в водоемы, а также почему местным жителям можно ловить только на спиннинг и по лицензии, когда тонны рыбы выбрасываются, остались без ответа.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Завидонов Никодиж написал 27.09.2018 00:21
Лосось который подошел к реке и готовится к нересту - умрет без всяких вариантов, сберечь его нельзя.
Зайти в реку большой массе лосося тоже нежелательно, много икры откладывать в одном месте - увеличит гибель икринок.
А заготавливать много рыбы - рук и техники не хватает, ибо за время режима сожителя Кабаевой поголовье камчадалов сократилось на четверть.
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