Тонны добытого лосося выбрасываются, чтобы не снижалась цена на красную рыбу и икру

На Камчатке рекордные, небывалые уловы тихоокеанского лосося. Переработка не справляется... Рыбопромышленники выбрасывают свежую рыбу тоннами. Летом её ещё пороли ради красной икры и сваливали в лесах тушки, сейчас она сваливается нетронутая - по берегу, по дорогам...

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Тонны добытого тихоокеанского лосося выбрасываются, чтобы не снижалась цена на красную рыбу и икру.

В социальных сетях очевидцы публикуют видеоролики, как на Камчатке лосось гниет тоннами. Свалки рыбы местные жители находят в лесу, на окраинах рыбоперерабатывающих предприятий. Деликатес доступен медведям, оккупировавшим лесополосы, а на местных жителей, которым ограничен вылов лососевых, возбуждают уголовные дела.

На Камчатке лососевая путина — 2018 уже признана самой удачной за последние 110 лет. Промысловики не справляются с беспрецедентным подходом лосося. В итоге тонны живой рыбы выбрасывают, не успевая перерабатывать.

Вопрос, почему рыбоперерабатывающие заводы выбрасывают улов, а промысловики не возвращают излишек в водоемы, а также почему местным жителям можно ловить только на спиннинг и по лицензии, когда тонны рыбы выбрасываются, остались без ответа.