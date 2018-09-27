Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

"Тёмное газовое дело" в военном городке

Опубликовано 27.09.2018 автором Александр Гаврилин в разделе комментариев 0

власть жилье
"Тёмное газовое дело" в военном городке

Федеральный закон «Об обращении граждан» четко прописывает, что ответ гражданину должен быть дан в течение месяца, а в случае если срок рассмотрения продляется, заявителя должны уведомить об этом факте.

Житель военного городка Чехов-7 Петр Васильевич Горюшкин, ныне рядовой гражданский активист, а ранее депутат сельского поселения Стремиловское Чеховского муниципального района, а также “гроза” коммунальщиков и народный защитник жителей военных городков муниципального образования городской округ Чехов, еще 22 марта 2018 года подал Претензию в МП «ЖКХ Чеховского района», указав, что в едином платежном документе (ЕПД) г.Чехов-7 с ноября 2017 года включена плата за услугу техническое обслуживание и ремонт внутриквартирного газового оборудования (ТО ВКГО), без заключенного договора, согласования и информирования собственников помещений.

В месяц с одного жителя взимается 80 рублей за техническое обслуживание газового оборудования. В Южном Подмосковье таких жителей сотни тысяч, и здесь же работает фирма, которая не имеет права оказывать эти услуги и взимать деньги, но она устраивает муниципальных чиновников.

Приведя весьма обширную нормативную базу, Петр Васильевич Горюшкин указал, что взимание платы за ТО ВКГО является незаконными поборами и нарушает законодательство Российской Федерации и права граждан, указав, что требует незамедлительной возмещения незаконно изъятых денежных средств.

Претензия была принята у Петра Горюшкина и ей был присвоен входящий номер, …а дальше дело застопорилось, поскольку, сами коммунальщики в частных беседах указывают, что работа компании «Серпрегионгаз», обслуживающей все Южное Подмосковье, по-сути незаконна, так как нарушен не только Жилищный кодекс в соответствии с которым должны были проводиться общедомовые собрания, но и другие статьи законодательства, поскольку данная фирма находилась в стадии реорганизации и выделения в отдельное ООО, и не имела прав на оказание услуг, и взимания денежных средств с граждан!

И трудно в такое поверить, но эти же коммунальщики, как и некоторые работники администрации городского округа Чехов, продолжают утверждать, что эту компанию в муниципалитет завели по указанию Первого заместителя Главы администрации Дмитрия Фриша, который, по их словам, решил провернуть данную незаконную схему совместно с руководителем этой фирмы, бывшим Первым заместителем Главы Серпуховского района Сергеем Соколовым и, предположительно, самим Главой Серпуховского района Александром Шестуном, который сегодня находится в СИЗО…

Ответа Петр Горюшкин так до сих пор и не дождался, и замолчать эту проблему, дескать его обращение затерялось, навряд ли удастся, так как он неоднократно поднимал данный вопрос на приемах и в МП ЖКХ, и в администрации городского округа Чехов, и в самой фирме «Серпрегионгаз», причем, делал это не он один, а многие активисты муниципального образования. Впрочем, Петр Горюшкин продолжает свое собственное коммунальное расследование в сфере газового обслуживания и планирует вывести это “темное дельце” на “чистую воду”.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Будет ли дуэль Золотова с Навальным?:
Результаты
Интернет-ТВ
Тонны добытого лосося выбрасываются, чтобы не снижалась цена на красную рыбу и икру
Тонны добытого лосося выбрасываются, чтобы не сниж...
27.09.2018
Почему Кремль в Сирии &#8211; терпила?
Почему Кремль в Сирии – терпила?
26.09.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Левада-центр: пенсионный протест пошел на спад (1)
Подо что федеральный центр вкладывает миллиарды в Собянина? (0)
"Тёмное газовое дело" в военном городке (0)
К кормилу Приморья ставят типичного носителя власте-собственности (6)
КПРФ на финал поддержала путинский вариант "пенсионной реформы" (15)
Тонны добытого лосося выбрасываются, чтобы не снижалась цена на красную рыбу и икру (4)
Анатолий Баранов: Это порочная система, и пока ее не сломает кто-то, так и будем жить, от майдана до майдана (11)
Путин поменял в Приморье Тарасенко на Кожемяко (10)
"Дождь": Путин наказал братьев Магомедовых за передачу Франции компромата на Керимова (1)
Поправки Путина в пенсионную реформу приняли в Госдуме единогласно (15)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: А уж не Собянин ли наш будущий Сами-знаете-кто?
Максим Калашников Максим Калашников: Призываю и сахалинцев прокатить ЕР на выбОрах
Дарья Митина Дарья Митина: Труднoсти перевoда
Дарья Митина Дарья Митина: На улице - аццкий ад
Максим Калашников Максим Калашников: Момент истины - И.Стрелков и АПН Северо-Запад
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss