"Тёмное газовое дело" в военном городке

Федеральный закон «Об обращении граждан» четко прописывает, что ответ гражданину должен быть дан в течение месяца, а в случае если срок рассмотрения продляется, заявителя должны уведомить об этом факте.

Житель военного городка Чехов-7 Петр Васильевич Горюшкин, ныне рядовой гражданский активист, а ранее депутат сельского поселения Стремиловское Чеховского муниципального района, а также “гроза” коммунальщиков и народный защитник жителей военных городков муниципального образования городской округ Чехов, еще 22 марта 2018 года подал Претензию в МП «ЖКХ Чеховского района», указав, что в едином платежном документе (ЕПД) г.Чехов-7 с ноября 2017 года включена плата за услугу техническое обслуживание и ремонт внутриквартирного газового оборудования (ТО ВКГО), без заключенного договора, согласования и информирования собственников помещений.

В месяц с одного жителя взимается 80 рублей за техническое обслуживание газового оборудования. В Южном Подмосковье таких жителей сотни тысяч, и здесь же работает фирма, которая не имеет права оказывать эти услуги и взимать деньги, но она устраивает муниципальных чиновников.

Приведя весьма обширную нормативную базу, Петр Васильевич Горюшкин указал, что взимание платы за ТО ВКГО является незаконными поборами и нарушает законодательство Российской Федерации и права граждан, указав, что требует незамедлительной возмещения незаконно изъятых денежных средств.

Претензия была принята у Петра Горюшкина и ей был присвоен входящий номер, …а дальше дело застопорилось, поскольку, сами коммунальщики в частных беседах указывают, что работа компании «Серпрегионгаз», обслуживающей все Южное Подмосковье, по-сути незаконна, так как нарушен не только Жилищный кодекс в соответствии с которым должны были проводиться общедомовые собрания, но и другие статьи законодательства, поскольку данная фирма находилась в стадии реорганизации и выделения в отдельное ООО, и не имела прав на оказание услуг, и взимания денежных средств с граждан!

И трудно в такое поверить, но эти же коммунальщики, как и некоторые работники администрации городского округа Чехов, продолжают утверждать, что эту компанию в муниципалитет завели по указанию Первого заместителя Главы администрации Дмитрия Фриша, который, по их словам, решил провернуть данную незаконную схему совместно с руководителем этой фирмы, бывшим Первым заместителем Главы Серпуховского района Сергеем Соколовым и, предположительно, самим Главой Серпуховского района Александром Шестуном, который сегодня находится в СИЗО…

Ответа Петр Горюшкин так до сих пор и не дождался, и замолчать эту проблему, дескать его обращение затерялось, навряд ли удастся, так как он неоднократно поднимал данный вопрос на приемах и в МП ЖКХ, и в администрации городского округа Чехов, и в самой фирме «Серпрегионгаз», причем, делал это не он один, а многие активисты муниципального образования. Впрочем, Петр Горюшкин продолжает свое собственное коммунальное расследование в сфере газового обслуживания и планирует вывести это “темное дельце” на “чистую воду”.