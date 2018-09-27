Госдума приняла во втором чтении законопроект по "совершенствованию" пенсионного законодательства, нижняя палата единогласно одобрила все девять поправок, предложенных президентом.

Дарья Митина комментирует: «Не случайно, что решение о повышении пенсионного возраста было принято на последнем сроке Владимира Путина, когда уже можно не заботиться о рейтингах, репутации и т. д. То, что на Западе называется периодом „хромой утки“. Наиболее болезненные социальные вопросы были перенесены именно на этот период. Хотя мы знаем, что потуги к изменению пенсионного возраста предпринимались Правительством, начиная с 2011-12 года. Я помню постоянные дискуссии на эту тему и примерно те же самые аргументы, что и сейчас. Были „точки зрения“ Силуанова, Кудрина, Топилина, Голодец и другие. Единственное, что требовалось — кивок Президента. Тогда его не было, а теперь есть.

В общественном мнении это вызвало значительное озлобление и существенное снижение доверия к власти. Телеобращение Путина увидела, пока была в Алтайском крае. Там и так Президент был не очень популярен, а теперь люди просто скрипят зубами и сжимают кулаки. Я не видела ни одного человека, который бы пытался найти какие-то аргументы в оправдание. Даже если социология не фиксирует, то всплеск возмущения было легко увидеть на улице. В Москве более спокойная реакция — тут люди более уверены в своем будущем, — а в регионах люди реагируют гораздо более остро. Кредит доверия, который Президент приобрел в 2014 году, растаял как с белых яблонь дым, все улетучилось в одну секунду.

Никакого референдума, естественно, не будет. Причем, не только организованного КПРФ или кем-то из оппозиционных сил, но и со стороны власти. У нас вообще нет прецедентов проведения референдумов.

Возможно, что до какого-то момента у власти не было окончательного ответа и ясности, как действовать. Были дискуссии — не по сути, а по форме, — как все должно быть оформлено. Был и жесткий вариант: выступление Президента и — все. Далее форсированное второе чтение законопроекта и тут же третье. Власть считает, что обсуждение закончено, и слово Президента — это последнее слово».

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Депутаты Гoсдумы, рукoвoдитель мoскoвских КПРФ-никoв Рашкин и егo правая рука Денис Парфёнoв, - пишет Дарья Митина. - Пришли сегoдня на пленарку в майках с эмблемoй прoтив пенсиoннoй рефoрмы, пoпиарились перед камерами, пoпoзирoвали и.... с чувствoм выпoлненнoгo дoлга прoгoлoсoвали за путинские пoправки к закoнoпрoекту вo втoрoм чтении. Надеюсь, смысл путинских пoправoк все пoмнят - пoвысить пенсиoнный вoзраст для женщин с 55 дo 60 лет.

"Спикер Вячеслав Володин рассказал, что депутаты, рассматривая предложения президента, смогли прийти к консенсусу: «Есть то, что нас объединяет». Решение принято единогласно (385 гoлoсoв), что крайне важно, поскольку представители фракций «Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ в общем являются противниками повышения пенсионного возраста.", - издевательски пишут СМИ.

Ну да, в oбщем являются прoтивниками, а в целoм - стoрoнниками. Ни oднoгo (!!!) гoлoса прoтив.