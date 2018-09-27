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Московский листок

КПРФ на финал поддержала путинский вариант "пенсионной реформы"

Опубликовано 27.09.2018 в разделе комментариев 0

правительство пенсионеры
КПРФ на финал поддержала путинский вариант "пенсионной реформы"

Госдума приняла во втором чтении законопроект по "совершенствованию" пенсионного законодательства, нижняя палата единогласно одобрила все девять поправок, предложенных президентом.

Дарья Митина комментирует: «Не случайно, что решение о повышении пенсионного возраста было принято на последнем сроке Владимира Путина, когда уже можно не заботиться о рейтингах, репутации и т. д. То, что на Западе называется периодом „хромой утки“. Наиболее болезненные социальные вопросы были перенесены именно на этот период. Хотя мы знаем, что потуги к изменению пенсионного возраста предпринимались Правительством, начиная с 2011-12 года. Я помню постоянные дискуссии на эту тему и примерно те же самые аргументы, что и сейчас. Были „точки зрения“ Силуанова, Кудрина, Топилина, Голодец и другие. Единственное, что требовалось — кивок Президента. Тогда его не было, а теперь есть. 

В общественном мнении это вызвало значительное озлобление и существенное снижение доверия к власти. Телеобращение Путина увидела, пока была в Алтайском крае. Там и так Президент был не очень популярен, а теперь люди просто скрипят зубами и сжимают кулаки. Я не видела ни одного человека, который бы пытался найти какие-то аргументы в оправдание. Даже если социология не фиксирует, то всплеск возмущения было легко увидеть на улице. В Москве более спокойная реакция — тут люди более уверены в своем будущем, — а в регионах люди реагируют гораздо более остро. Кредит доверия, который Президент приобрел в 2014 году, растаял как с белых яблонь дым, все улетучилось в одну секунду. 

Никакого референдума, естественно, не будет. Причем, не только организованного КПРФ или кем-то из оппозиционных сил, но и со стороны власти. У нас вообще нет прецедентов проведения референдумов. 

Возможно, что до какого-то момента у власти не было окончательного ответа и ясности, как действовать. Были дискуссии — не по сути, а по форме, — как все должно быть оформлено. Был и жесткий вариант: выступление Президента и — все. Далее форсированное второе чтение законопроекта и тут же третье. Власть считает, что обсуждение закончено, и слово Президента — это последнее слово».

***

Депутаты Гoсдумы, рукoвoдитель мoскoвских КПРФ-никoв Рашкин и егo правая рука Денис Парфёнoв, - пишет Дарья Митина. - Пришли сегoдня на пленарку в майках с эмблемoй прoтив пенсиoннoй рефoрмы, пoпиарились перед камерами, пoпoзирoвали и.... с чувствoм выпoлненнoгo дoлга прoгoлoсoвали за путинские пoправки к закoнoпрoекту вo втoрoм чтении. Надеюсь, смысл путинских пoправoк все пoмнят - пoвысить пенсиoнный вoзраст для женщин с 55 дo 60 лет. 

"Спикер Вячеслав Володин рассказал, что депутаты, рассматривая предложения президента, смогли прийти к консенсусу: «Есть то, что нас объединяет». Решение принято единогласно (385 гoлoсoв), что крайне важно, поскольку представители фракций «Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ в общем являются противниками повышения пенсионного возраста.", - издевательски пишут СМИ. 

Ну да, в oбщем являются прoтивниками, а в целoм - стoрoнниками. Ни oднoгo (!!!) гoлoса прoтив. 



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