Столкнувшись с сопротивлением приморцев безобразным "выборам", Москва фактически учинила региональный государственный переворот. То есть, не отдала пост губернатора избранному народом Андрею Ищенко, а назначила и.о. губернатора нынешнего губера Сахалина Олега Кожемяко. Некоронованного рыбного короля Дальнего Востока, последовательно побывавшего с 2005 г. главой Корякии (Камчатка), Амурской области и Сахалина.

Прецедент очень тревожный. К кормилу Приморья ставят типичного носителя власте-собственности. Напомним, что до лета этого года семья Кожемяко владела Преображенской базой тралового флота (Приморье, ловля рыбы и краба, продана за 430 млн. долларов сахалинскому магнату Верховскому, основана в СССР в 1930 году). Семье Кожемяко (сыну Никите, жене и сестре) принадлежит 14 предприятий, ликеро-водочный завод в Приморье, фирма с квотой на вылов краба-стригуна. Бизнес-проекты - Приморье, Камчатка, Сахалин.

Это предразвальное освоение Дальнего Востока? Интересно, чем ответит КПРФ на этот региональный госпереворот? Пойдет ли на принцип в отстаивании победы на выборах? Призовет ли народ к протесту? Ведь следы прошедших выборов с ужасающими административными нарушениями тупо заметают новыми выбОрами. По закону Кремль не может отменить прошедших 9 сентября выборов - отмена происходит лишь при нарушениях на 25 процентах участков. А тут из полутора тысяч участков вбросы и подтасовки были на 19-ти. Так что выборов отменять нельзя, налицо еще одно беззаконие.

Проверим, насколько КПРФ соответствует статусу оппозиционной партии, о чем любит говорить Зюганов. Мы-то поддержим протест. Ибо прецедент создается опасный. Предразвальный. Когда на волеизъявление целого региона кладут с прибором. Мы снимем специальную передачу на Рой ТВ. Это - кризис постоветской государственности.