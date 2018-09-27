Подо что федеральный центр вкладывает миллиарды в Собянина?

Мэр столицы Сергей Собянин попросил вице-премьера Максима Акимова выделить 770 млрд рублей на московский транспортный узел (МТУ). Собянин направил соответствующее письмо Акимову. В нем мэр Москвы сообщил, что при необходимых 931 млрд рублей на проект выделили 159,5 млрд рублей. Это около 17% от полной стоимости.

Вот же какая интересная картина. Мы говорим "Собянин построил МЦК", "Собянин вырыл метро" и так далее, а выходит, что все это - федеральный бюджет, федеральные средства?

Бывший Лужков столько станций метро, конечно, не строил. Но при нем бюджет города рос как на дрожжах, и Москва считалась одним из основных доноров федерального бюджета. Естественно, строилось все в Москве на московские деньги. И естественно, что на такие масштабные проекты городу не хватало - в основном шло жилищное строительство, которое, худо-бедно, для городского бюджета "отбивалось".

Сейчас же массовое жилье строют разве что в Новой Москве и по реновации - когда это "отобьется"? Да боюсь, никогда...

Идет дорожное строительство. Складывается впечатление, что вся Армения по два раза в год перекладывает асфальт в одних и тех же местах. Но платных дорог у нас нет, значит, деньги, вложенное в дорожное строительство, в городской бюджет не вернутся? Ах да, платные парковки... Но мэр Собянин сам публично жаловался, что доходы от платного паркинга явно не покрывают даже расхоов на его введение, не говороя уже о проблемах для людей и доходах для города. Московские платные парковки даже в искусство попали - вчера смотрел новый фильм по роману Лукьяненко, и там уже отмену платных парковок в столице главный герой причисляет к несбыточным мечтам - легче построить новый мир...

А теперь все становится на свои места - Собянин пишет письма с простым содержанием "дядь, дай денег", и "дядя" почему-то безропотно дает.

Москву, это очевидно, делают какой-то витриной непонятно чего - может быть, успехов режима, а может и успехов отдельно взятого руководителя.

Может, чтоб, как в истории с назначением Путина, не возникало у всех вопросов - что за чувак? Откуда? Чем знаменит?

А так все ясно - это ж Собянин, он Москву построил, метро открыл и научил дикарей парковаться как положено.

Вот кто такой рядом с ним, скажем, премьер Медведев? Да никто! Что он такого сделал? Да ничего! Это ж потом становится ясно, что он и есть тот "дядя" который безропотно дает денег - ну, не своих, понятно, казенных. Казенных не жалко. Но главных два слова: дает и безропотно.

Потом, стало быть, так же безропотно и место свое премьерское уступит? Не просто так, конечно, за гарантии и приличную должность, уже пожизненную - например, главы Конституционого суда или вроде того. А Собянин усядется и будут ждать конституционного повода перебраться в кресло следующего уровня. Бинго!

И вот уже на третий десяток лет пойдет практика, когда главу государства назначают без малейшего участия граждан.

А гражданам - метро. Катайтесь!

Анатолий Баранов