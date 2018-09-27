Левада-центр: пенсионный протест пошел на спад

Число россиян, готовых участвовать в акциях протеста против пенсионной реформы, за последний месяц резко снизилось, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на сентябрьский опрос "Левада-центра". Если в августе протестовать против повышения пенсионного возраста были готовы 53% респондентов, то в сентябре – только 35%.

При этом почти 40% опрошенных считают, что поправки к реформе, предложенные президентом России Владимиром Путиным никак ее не меняют. Четверть участников опроса полагают, что они ее даже ухудшают, и лишь 29% согласны, что они смягчают первоначальные планы правительства.

Также опрос показал, что отношение 34% россиян к президенту ухудшилось после его телеобращения 29 августа. Иного мнения придерживаются только 7%.

По словам социолога "Левада-центра" Дениса Волкова, число одобряющих реформу незначительно выросло. "То есть она в целом стала чуть более приемлема. Но если смотреть на ситуацию в целом, то предложения Путина ничего не изменили, а отношение трети россиян к нему после его обращения ухудшилось. От президента ждали большего – что он отменит реформу или ее затормозит, но этого сделано не было", - отметил эксперт.

По его словам, россияне смирились с планами поднять пенсионный возраст, но не согласились с ними. "Недовольство есть, но есть и ощущение, что все уже сделано. В целом же реформа сильно повысила напряжение, для людей это был шок. Они смирились с ней, но не согласились. Однако у власти есть запас прочности, рейтинги начинают отыгрывать назад — дно в оценке власти уже было достигнуто", - отметил он.

По мнению Волкова, в ближайшее время власти не будут пытаться продвигать подобные шоковые реформы. "При этом очевидно, что население не ожидало пенсионную реформу и не было к ней готово. Президент другое обещал на выборах, именно поэтому пенсионная реформа так сказалась на его рейтингах — ее записали президенту в минус", - сказал он.