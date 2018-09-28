А обитатели "Русского Ватикана" пока что не догадались, что происходящее у них под носом ничто иное, как злодейский экстремизм

На 29 сентября в Сергиевом Посаде намечен очередной митинг протеста против мусорного полигона, ударными темпами сооружаемого возле деревни Сахарово. Это в 20 километрах от Лавры, с некоторых пор горделиво величаемой ещё и «Русским Ватиканом». После выборов 9 сентября «раковая опухоль» растет всё более угрожающими темпами.

А на резолюцию предыдущего митинга,прошедшего у Лавры 14 апреля с благословения наместника Лавры Феогноста, власти просто не обратили никакого внимания: «Подумаешь,полторы тысячи подписей!»И то,что Александр Коган в новом составе правительства Подмосковья лишился поста министра экологии – результат скорее всего лишь перегруппировки рядов чиновничества,а не эхо народного протеста. Кооординационная группа протестантов,состоящая в основном из несчастных дачников,когда-то имевших неосторожность купить себе участок вблизи Сахарово,лишь недавно нашла среди «ушибленных полигоном» профессмионального юриста.Он помог подготовить заявления с перечислением всех норм Закона,нарушенных властями области и района.

Нынешний митинг разрешили провести в самом центре города у памятника большевику Загорскому (в честь которого город много лет именовался Загорском!),но и тут не обошлось без коварства.Возле памятника могут втиснуться не более ста человек.А,значит,почти неминуема давка,в которой не до конструктивных дискуссий.И проще грузить в автозаки жаждущих «свободного волеизъявления».

«Если мы встанем со свечками в руках возле памятника родителям Сергия Радонежского и будем молиться – нас посадят или нет?» -интересуются у меня горожане.

«Будете стоять не толпой, а по одиночке – не посадят!»- отвечаю.

До чего же довели людей, если они опасаются ареста всего лишь за обращение к Богу с просьбой,чтобы словно страшный сон сгинул?!

Ещё не забыто, как во время народного схода у деревни Мехово из проезжавшей легковушки раздались выстрелы в граждан собравшихся протестовать против грядущего отравления «святой земли»! Стрелявшего,если верить РИА Новости, расторопно нашли. Но тут же отпустили.Так как он,видите ли, «стрелял в воздух».

Может быть перед ним и задача ставилась всего лишь «попугать»?!

А кому охота стать мишенью во время «свободного волеизъявления»?!

Член Общественной Палаты Сергиево – Посадского района протоиерей Виктор Григоренко, служащий Богу в храме на месте гибели священника Александра Меня в поселке Семхоз, возвысил голос против размещения возле «Русского Ватикана» гиперпомойки, куда в темпе один мусоровоз в пять минут будут годами сваливать продукты распада Москвы.

Пятьдесят гектаров губятся сходу, а ещё сто - «на перспективу».

Священника живенько решили лишить зарплаты, которую он получал в Культурно-досуговом центре «Дубрава», расположенном через дорогу от храма, создавая и занимаясь музейной экспозицией, посвященной отцу А.Меню.

Об этом уже прокричала французская газета «Ле Крик».

А для московских СМИ это «не тема».

Я только что направил сообщение об административном нарушении в трудовую инспекцию, отметив,что гонители отца Виктора забыли о порядке издания соответствующих приказов. Чудес я не жду.Чиновники будут тянуть до момента, когда истечет срок давности совершенного административного правонарушения. Сейчас я готовлю отцу Виктору судебный иск к руководству, затыкающиму рты согражданам.

Для нейтрализации священника уже предпринимаются усилия вообще убрать музей из Сергиева Посада. К этому подключили даже Михаила Меня, (являющегося, к слову, двоюродным братом отца Виктора) – недавно пересевшего из кресла министра строительства на стул аудитора Счетной палаты, чтобы, пользуясь именем и связями, пристроить коллекцию в Москве. Это так же «разумно», как вывести музей Толстого из Ясной Поляны.

Похоже, что району предлагают только помойку и кирпичи, а душу Радонежской земли – вон.

Так можно совсем растерять имидж духовной столицы России.

Вот только согласятся ли депутаты Сергиева Посада отдать особо ценное имущество. Ведь наследники давно подарили все экспонаты городу и это зарегистрировано как народное достояние.

Официальный общественный протест против «мусорной агрессии» возглавили депутат Игорь Большаков, и мой помощник Александр Шульгин.

В марте и апреле они собрали на Красногорской площади у памятника Ленину митинги с двумя тысячами участников. Звучали требования отставки и губернатора А.Воробьева и областного министра эклолгии А.Когана и районного главы М.Токарева. Резолюции митингов содержали перечень требований не только ко всем органам власти, вплоть до Президента, остановить незаконное строительство мегасвалки, перечень других экологически опасных очагов, котрые надо ликвидировать, альтернативные предложения по ликвидации мусорного коллапса, допущенного областной властью, но и протест против стремления руководства области и района ликвидировать самоуправление в поселениях. Был образован независимый экологический общественный совет района, который продолжает мониторинг ситуации и обращается официально в государственные органы по конкретным нарушениям законодательства.

Поддержали митингующих только партийные лидеры местных «ЯБЛОКА» и ЛДПР. Руководство КПРФ уклонилось, заявив о занятости в Волоколамске, где в начале года случился самый шумный «мусорный бунт». Единороссы, естественно, угрюмо зажали рты против «плана Воробьева». А остальных партий в районе не видно вообще.

Когда месяц назад те же инициаторы подали новую заявку – было отказано: «Не раскачивайте лодку!».

Отказ в праве на митинг теперь побуждает горожан в свободное от работы время отправляться на прогулку в Сахарово посмотреть на «Воробьевы Горы» столичных отбросов. Тех, кто прихватывает с собой плакаты с протестами против «Воробьевых Гор» - задерживают, отряжая на это десятки блюстителей порядка.

Уже есть несколько решений суда, назвавшего нарушением общественного порядка робкую попытку граждан получить от местной власти хоть какие-то объяснения по поводу происходящего. В итоге «бунтари» получили по судимости и штрафы, на оплату которых собираются народные деньги.

Так лодку уже давно раскачали совершенно не интересуясь нашим мнением!

Обывателей пытаются заставить дышать свалочным газом с полигона, на возведение которого всё ещё нет разрешения!

Не многовато ли для района, уже осчастливленного крупнейшим хранилищем ядерных отходов?

Рытье котлованов под помойку в самой высокой и живописной точке района, питающей водой Сергиев Посад и со всех сторон окруженной дачами уже идет полным ходом. Хоть не было никаких экспертиз относительно более чем вероятных пагубных последствий и нет разрешения на строительство. На стройке круглосуточно дежурят два автобуса с полицейскими и несколько патрульных автомашин.

Шеметовскому поселению за размещение мусорного комплекса должны были быть выплачены коменсации, но депутаты приняли решение отказаться от многих десятков миллионов. Вот так. Это как же нужно запугать или заинтересовать «народных представителей»?

Власть имущие «юмористы», утверждают: смиренно воспринять вонищу, неизбежную в такого рода «объектах», якобы чуть ли не гражданский долг истинных христиан, с экстазом воспринявших недавнее известие, что центр города вот-вот снесут и выстроят «Всё как в Ватикане».

Ну, чем наш обожаемый Патриарх хуже какого-то Папы Римского?!

Святой Сергий Радонежский, под юбилей которого из бюджета выделяли сумасшедшие деньги, наверняка напомнил бы «рабам божиим», что из года в год нюхать чужие отбросы не только небезопасно, а ещё и весьма оскорбительно.

А обитатели «Русского Ватикана» пока что не догадались, что происходящее у них под носом ничто иное, как злодейский экстремизм, не только опасный для здоровья, но ещё и унижающий человеческое достоинство.

Уж нет ли тут умышленного провоцирования массовых беспорядков?!

Или властям уже и свежий закон о «Самострое» не указ?! Мол, сотворим всё, что в голову пришло, а уж потом будем думать о легализации «творения».

Как исстари повелось: - стерпится – слюбится!

Не хотелось бы, только, чтобы к названию центра православия прибавилось слово «вонючий».

Автор - бывший уполноченный по правам человека в Московской области.