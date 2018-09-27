Очередной охранник Путина стал губернатором

Президент России Владимир Путин назначил заместителя руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Сергея Морозова врио губернатора Астраханской области, освободив от должности Александра Жилкина.

"В связи с заявлением губернатора Астраханской области Жилкина А.А. о досрочном прекращении полномочий... постановляю: Принять отставку губернатора Астраханской области Жилкина А.А. по собственному желанию. Назначить Морозова Сергея Петровича временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Астраханской области", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Сергей Морозов в августе 2017 года был назначен Дмитрием Медведевым заместителем руководителя Федеральной таможенной службы. До этого назначения он являлся помощником министра обороны Сергея Шойгу и работал в Федеральной службе охраны России (ФСО).

По данным The Bell, Морозов работал в личной охране Владимира Путина во время его второго президентского срока, а также после 2008 года, когда Путин занял должность премьера. "В фотобанке ТАСС есть несколько фотографий с человеком, похожим на Морозова. На них он сопровождает Путина в его поездках в начале 2010-х годов", - отмечает издание.

Путин не первый раз назначает губернаторами выходцев из ФСО. В феврале 2016 года бывший начальник охраны президента Алексей Дюмин стал врио губернатора Тульской области, а 28 июля того же года врио губернатора Калининградской области был назначен еще один выходец из ФСО, глава местной ФСБ Евгений Зиничев. Правда, уже 6 октября он ушел в отставку. В тот же день был отправлен в отставку глава Ярославской области, на его место Путин назначил выходца из ФСО Дмитрия Миронова, который выиграл губернаторские выборы 10 сентября 2017 года.