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Московский листок

Кудрин рассказал о высоком уровне бедности россиян

Опубликовано 27.09.2018 в разделе комментариев 4

Кудрин рассказал о высоком уровне бедности россиян

Реальные доходы россиян падают четыре года подряд, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании Госдумы в четверг. По его словам, суммарно за этот период они снизились на 11%. "В этом году впервые получим повышение реальных доходов населения, за восемь месяцев они выросли на 2,6%", - сказал чиновник, отметив при этом, что уровень бедности в стране по-прежнему остается высокий.

"Уровень бедности остается высоким, 19,3 млн человек, то есть 13,2% населения имеют доход ниже прожиточного минимума", - заявил Кудрин.

Он также отметил, что в 2017 году после двухлетнего спада был зафиксирован рост реального размера пенсий. "Реальный рост размера пенсий в прошлом году был положительный, 3,6% после двухлетнего периода, когда доходы пенсионеров снизились на 3,7%. В первые семь месяцев (текущего года) также видим рост реальных доходов пенсионеров", - цитирует чиновника Интерфакс.

Отметим, что согласно данным журнала Forbes, количество миллиардеров в России за 2017 год выросло с 96 до 106. Их состояние увеличилось с 460 до 485 миллиардов долларов, то есть на 5,2%. Вместе с тем доходы россиян, даже по официальным данным Росстата, за прошлый год снизились на 1,8%.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
Чингачгук написал 27.09.2018 13:42
Если г-н Кудрин "намекает",что уровень нищеты поможет снизить пенсионная реформа,то это продолжение сказки "про белого бычка".Все дело в том,что пока живы крысы,которые дербанят бюджет и пока у власти будут "друзья олигархов"никаких позитивных изменений ожидать не приходится,и как будут платить пенсии,или их не будут платить совсем-нисколько эту ситуацию не изменит,поскольку,то,что сэкономят на одних тут же растащат другие,и весь "вопрос с пенсиями",здесь вообще,сбоку-припеку,когла сохраняется сам принцип безнаказанно разворовывать все,до чего руки дотянутся...
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Re: Пенсия отменяется, по крайней мере мужчинам. ПУТИН БУДЕТ КРАЙНИМ.
е4315246 написал 27.09.2018 13:23
Откуда Кудрин может знать что-то о бедности в России? Я думаю о бедности Москвы даже не знает.
И это тот персонаж, который "людоедскую пенсионную реформу разработал" и обрек 10 миллионов почти в ближайшие 10 лет на нищету и смерть с мучениями?
И это не тот ли мерцавец который в 1999 году обесценил на посту министра финансов рубль в 4 раза?
И это не тот ли *****, который принял закон о переводе долга со сбербанка на правительство рф и потом не отдал ничего (на социальное погребение - не в счет).
И сколько еще он с путиным в команде горя и бедствий простым людям сделал и вверг их на старости лет в нищету!
Одна их нынешняя "людоедская пенсионная реформа", когда при средней возрасте 65 лет - возраст пенсионный по году в год до 65 лет подняли. А как людям в 55 лет накопить на перенос пенсионного возраста теперь? Молчал бы подонок после всего что уже натворил. Пытается скинуть с себя ответственность видимо на будущее за ГЕНОЦИД нынешний. Многие через 5-10 лет свалят, а он видимо не может или не хочет. Вот и "краситься с черного на белого и пушистого" заранее.
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(без названия)
стоик1210 написал 27.09.2018 13:04
Преступная авантюра в Сирии сколько сжирает денег русских людей?
Сионистам платят русские пенсии, еще и посылают русских на смерть ради сладкой жизни сионистов?
Сколько сирот наплодил сортирный Карлик?
.
Пожелаем сортирному Карлику сдохнуть поскорее в мучениях?
И чтобы все его отродье передохло как бездомные собаки?
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(без названия)
киргуду написал 27.09.2018 12:40
и эта татарва (не путать с уважаемыми татарами)еще хуже сделала повысила пенс возраст,у жлоб....
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