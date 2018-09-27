Кудрин рассказал о высоком уровне бедности россиян

Реальные доходы россиян падают четыре года подряд, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании Госдумы в четверг. По его словам, суммарно за этот период они снизились на 11%. "В этом году впервые получим повышение реальных доходов населения, за восемь месяцев они выросли на 2,6%", - сказал чиновник, отметив при этом, что уровень бедности в стране по-прежнему остается высокий.

"Уровень бедности остается высоким, 19,3 млн человек, то есть 13,2% населения имеют доход ниже прожиточного минимума", - заявил Кудрин.

Он также отметил, что в 2017 году после двухлетнего спада был зафиксирован рост реального размера пенсий. "Реальный рост размера пенсий в прошлом году был положительный, 3,6% после двухлетнего периода, когда доходы пенсионеров снизились на 3,7%. В первые семь месяцев (текущего года) также видим рост реальных доходов пенсионеров", - цитирует чиновника Интерфакс.

Отметим, что согласно данным журнала Forbes, количество миллиардеров в России за 2017 год выросло с 96 до 106. Их состояние увеличилось с 460 до 485 миллиардов долларов, то есть на 5,2%. Вместе с тем доходы россиян, даже по официальным данным Росстата, за прошлый год снизились на 1,8%.