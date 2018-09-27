Кудрин рассказал о высоком уровне бедности россиян

Реальные доходы россиян падают четыре года подряд, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании Госдумы в четверг. По его словам, суммарно за этот период они снизились на 11%. "В этом году впервые получим повышение реальных доходов населения, за восемь месяцев они выросли на 2,6%", - сказал чиновник, отметив при этом, что уровень бедности в стране по-прежнему остается высокий.
"Уровень бедности остается высоким, 19,3 млн человек, то есть 13,2% населения имеют доход ниже прожиточного минимума", - заявил Кудрин.
Он также отметил, что в 2017 году после двухлетнего спада был зафиксирован рост реального размера пенсий. "Реальный рост размера пенсий в прошлом году был положительный, 3,6% после двухлетнего периода, когда доходы пенсионеров снизились на 3,7%. В первые семь месяцев (текущего года) также видим рост реальных доходов пенсионеров", - цитирует чиновника Интерфакс.
Отметим, что согласно данным журнала Forbes, количество миллиардеров в России за 2017 год выросло с 96 до 106. Их состояние увеличилось с 460 до 485 миллиардов долларов, то есть на 5,2%. Вместе с тем доходы россиян, даже по официальным данным Росстата, за прошлый год снизились на 1,8%.
Чингачгук написал 27.09.2018 13:42
е4315246 написал 27.09.2018 13:23
И это тот персонаж, который "людоедскую пенсионную реформу разработал" и обрек 10 миллионов почти в ближайшие 10 лет на нищету и смерть с мучениями?
И это не тот ли мерцавец который в 1999 году обесценил на посту министра финансов рубль в 4 раза?
И это не тот ли *****, который принял закон о переводе долга со сбербанка на правительство рф и потом не отдал ничего (на социальное погребение - не в счет).
И сколько еще он с путиным в команде горя и бедствий простым людям сделал и вверг их на старости лет в нищету!
Одна их нынешняя "людоедская пенсионная реформа", когда при средней возрасте 65 лет - возраст пенсионный по году в год до 65 лет подняли. А как людям в 55 лет накопить на перенос пенсионного возраста теперь? Молчал бы подонок после всего что уже натворил. Пытается скинуть с себя ответственность видимо на будущее за ГЕНОЦИД нынешний. Многие через 5-10 лет свалят, а он видимо не может или не хочет. Вот и "краситься с черного на белого и пушистого" заранее.
стоик1210 написал 27.09.2018 13:04
Сионистам платят русские пенсии, еще и посылают русских на смерть ради сладкой жизни сионистов?
Сколько сирот наплодил сортирный Карлик?
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Пожелаем сортирному Карлику сдохнуть поскорее в мучениях?
И чтобы все его отродье передохло как бездомные собаки?
киргуду написал 27.09.2018 12:40