Я знаю, кто отравил Скрипалей и Верзилова

Петр Верзилов впервые после госпитализации поговорил с журналистами, дал интервью Bild. В разговоре с журналистами Верзилов предположил, что его могли отравить сотрудники спецслужб, скорее всего, ГРУ.

«Отравление было совершено настолько профессионально, что не позволяет мне сделать никакого другого вывода. Возможно, они попробовали на мне новый ядовитый коктейль, потому что мое отравление пошло не так, как это обычно происходит», — отметил Верзилов.

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У меня тоже нет даже сомнений, что Верзилова отравили агенты ГРУ. Нет, не СВР или ФСБ, куда им. Именно ГРУ, суперпрофессионалы. Поэтому Верзилов жив и рассказывает.

Кто травил Верзилова? Это очень легко установить - если какого-то Скрипаля отправили ликвидировать целого полковника спецназа ГРУ, да еще и Героя России, то на самого Верзилова вывели не меньше, чем генерал-полковника!

В ГРУ всего один генерал-полковник, начальник управления Игорь Коробов. Всё! Можно считать, агент установлен.

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Кстати, есть отличное фото, по которому сразу ясно, что мнимый Боширов на самом деле - Герой России полковник Чепига.

Тут даже без эксперитизы ясно, что на фото в Лондоне именно этот человек, только слегка повзрослевший и отпустивший бороду.

Хотя, конечно, смущают некоторые обстоятельства - полковник Чепига служил в спецназе, и во время второй Чеченской войны, и еще в 2014-м.

Но во враждебный Лондон был он заброшен не с десантной ротой, а, наоборот, с поддельным паспортом, в пидорских джинсах и непонятным напарником.

Нет, у меня не возникает никаких сомнений, что полковник и герой в состоянии объясниться по-английски на бытовом уровне, купить билет и намазать ручку двери каким-то говном. Это может сделать любой балбес, студент какой-нибудь. Но почему в роли студента-балбеса использовать целого боевого полковника явно не по назначению?

А вдруг бдительные британцы (а они, сцуко, бдительные) задержали бы героя с его липовым паспортом, и выяснили, что нелегально по Британии катается полковник ГРУ с флаконом отравы в рюкзаке?

Или хуже того, при намазывании ручки произошла бы какая-то непредвиденная неприятность, и высокопоставленный агент сам отравился бы? Каково бы было удивление британских спецслужб и общественности, если б вместо Скрипаля в солсберецком скверике обнаружили бы отравленного "Новичком" российского полковника разведки?

Что-то не сходится...

Либо ГРУ сейчас руководят полные ДБ - и тогда прав живой Верзилов, отмечающий степень их профессионализма. Тогда в дальний окоп стреляться.

Либо надо срочно предоставить общественности настоящего полковника Чепигу, в орденах и медалях, даже если для этого придется отозвать его с очередного секретного задания. Потому что Маша Захарова, даже с ее высоким классным чином и на лабутенах заменить его в качестве "опровергателя" не может...