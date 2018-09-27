Я знаю, кто отравил Скрипалей и Верзилова

Петр Верзилов впервые после госпитализации поговорил с журналистами, дал интервью Bild. В разговоре с журналистами Верзилов предположил, что его могли отравить сотрудники спецслужб, скорее всего, ГРУ.
«Отравление было совершено настолько профессионально, что не позволяет мне сделать никакого другого вывода. Возможно, они попробовали на мне новый ядовитый коктейль, потому что мое отравление пошло не так, как это обычно происходит», — отметил Верзилов.
***
У меня тоже нет даже сомнений, что Верзилова отравили агенты ГРУ. Нет, не СВР или ФСБ, куда им. Именно ГРУ, суперпрофессионалы. Поэтому Верзилов жив и рассказывает.
Кто травил Верзилова? Это очень легко установить - если какого-то Скрипаля отправили ликвидировать целого полковника спецназа ГРУ, да еще и Героя России, то на самого Верзилова вывели не меньше, чем генерал-полковника!
В ГРУ всего один генерал-полковник, начальник управления Игорь Коробов. Всё! Можно считать, агент установлен.
***
Кстати, есть отличное фото, по которому сразу ясно, что мнимый Боширов на самом деле - Герой России полковник Чепига.
Тут даже без эксперитизы ясно, что на фото в Лондоне именно этот человек, только слегка повзрослевший и отпустивший бороду.
Хотя, конечно, смущают некоторые обстоятельства - полковник Чепига служил в спецназе, и во время второй Чеченской войны, и еще в 2014-м.
Но во враждебный Лондон был он заброшен не с десантной ротой, а, наоборот, с поддельным паспортом, в пидорских джинсах и непонятным напарником.
Нет, у меня не возникает никаких сомнений, что полковник и герой в состоянии объясниться по-английски на бытовом уровне, купить билет и намазать ручку двери каким-то говном. Это может сделать любой балбес, студент какой-нибудь. Но почему в роли студента-балбеса использовать целого боевого полковника явно не по назначению?
А вдруг бдительные британцы (а они, сцуко, бдительные) задержали бы героя с его липовым паспортом, и выяснили, что нелегально по Британии катается полковник ГРУ с флаконом отравы в рюкзаке?
Или хуже того, при намазывании ручки произошла бы какая-то непредвиденная неприятность, и высокопоставленный агент сам отравился бы? Каково бы было удивление британских спецслужб и общественности, если б вместо Скрипаля в солсберецком скверике обнаружили бы отравленного "Новичком" российского полковника разведки?
Что-то не сходится...
Либо ГРУ сейчас руководят полные ДБ - и тогда прав живой Верзилов, отмечающий степень их профессионализма. Тогда в дальний окоп стреляться.
Либо надо срочно предоставить общественности настоящего полковника Чепигу, в орденах и медалях, даже если для этого придется отозвать его с очередного секретного задания. Потому что Маша Захарова, даже с ее высоким классным чином и на лабутенах заменить его в качестве "опровергателя" не может...
стоик1211 написал 27.09.2018 13:44
Соответственно, они и подчиненных себя подбирают дебильных?
Крон-принц Антошка ФГГ написал 27.09.2018 13:34
Поливаешь помоями всех. Подстрекаешь Путина на всякое г о в н о. Из-за мракобесных советов твоих нет денег и простые люди умирают от рака в полном отсутствии марихуаны в свободной продаже, то есть в мучениях.
И задаешь вопросы, умненькие вопросики!
Эх, теплые деньки ушли. Ехал по набережной напротив Кремля, так на этой штуковине , вместо гостиницы Россия, народу тьма. Солнышко, Москва, Красота.
Решил поехать по бульварному кольцу. Одна полоса, а раньше было три, с трамвайными путями. Солнышко. Велосипедисты. Трамвай без остановки мимо меня. Ехал долго до Сретенки, но в удовольствие.
Чисто. Красиво. Правильно.
С пониманием надо жить. С пониманием.
Так и медицина. Все правильно. Деньги на рак по смс, а танки, пушки из бюджета, как и хотел ленинист Баранов. Смешной и убогий красножопый клоун.
Или вот пенсии. Ну какие проблемы, работай, отдыхай и радуйся жизни. Красножопые не хотят работать, ставят палки в колеса любым работящим, агитируют за всякую мерзость ( Крымнаш, танк армата, Венесуэла, Калибр, Асад, КНДР, Приднестровье, Новороссия ....), и не рожают детей ( жрут от пуза, сквернословит, употребляют спиртное )
Единственное решение окончательное решение Красножопого Вопроса!!!
Муф вперед, шесть муфов взад написал 27.09.2018 13:31
Между прочим, полковник и херой мог получить команду съездить прогуляться в Лондоне и в указанный час засветиться в нужном месте, причем за счет бюджета. По-вашему, он должен был отказаться? А все остальное могли бы устроить сами бритишы, ибо только желтопузо-красножопым журнаглистам (разновидность подвида "шендерович") неизвестно, что вся мировая "элита" (а следовательно - все мировые спецслужбы) управляется из одного и того же центра и работает рука об руку.
Или Баран этого не знает? Вот в том-то и "секрет" что знает. Но если он будет знать - начнутся проблемы с .. да хоть с ежемесячными поездками по югам. У меня вот, например, регулярно не хватает денег на самое необходимое и на автомобиле я не гоняю, хотя сам он стоит в Москве. Потому и знает то, что кошерно знать. Но жопру при этом красит регулярно, и првильно делает, ибо если кто-то краснозадая лоховатая абизьяна - кому-то бывает нужно ее лошать, для чего нужны компартии, секретари компартий и т. д.
Совершенно другое дело, зачем это надо в принципе. Для чего и кому понадобилось сперва травить неких "известных" типов, а следом затевать вокруг этого глобальную свистопляску. Для чего все это?
Ответ на этот вопрос довольно прост. Рашаговнию молитвами Вашингтонского раввината и трудами хозяина расейских хероев целенаправленно загоняют в "новороссию". Когда это случится и начнется мор - само собой встанет вопрос: а как могло случится, что бывш. РСФСР оказалась в таком положении?
Разумеется, вопросы дорогих расеянцев мало кого волнуют и будут волновать, но вот шум может подняться в эуропэйских странах, которые стоят на очереди в "новороссию", хотя сами об этом не догадываются.
И, разумеется, тут же пипл вспомнит о "санкциях", и продвижении НАТО к Москве и т.п., а где-то в Берлине или Париже кто-то может сообразить, что подходит и их очередь.
А потому загодя надо сделать так, чтобы никаких вопросов не было вообще, для чего нужна информация с эффектом кувалдой по башке. Отсюда "идея" демонизации рашаговенской "элиты", бесконечные невероятные скандалы и т. д., подхватываемые и усиливаемые сотнями тысяч пидорных журналюг по всему миру, и (а как без этого) - индивидуальные трагедии. Или Баран забял, как агентура западных спецслужб резала людишкам глотки, щоб потом предъявить это как "обеспечение" под устраиваемый Вашингтоном глобальный "холокост"?
В своей политике "трансатлантисты" вынуждены отталкиваться от абчественности США и Зап. Европы (на польши-хорватии-чехии им наССрать). Обеспечить этакий "консенсус". Вот и обеспечивают. Чтобы если даже не будут довольны происходящим - так не будут возражать. Во всем остальном даже секретарям Отстойной кп должно быть понятно, что Вашингтонскому раввинату глубоко наССрать на судьбы миллионов говорящих абизьян, не говоря уже о таких "выдающихся" мартышках как скрипали или очаровательный мурзилов.
Такой во комментарий.
Пыс-пыс. Удалишь, пидрик ***** - восстановлю. Так что жуй что дают и будь счастлив, глоток говна.
. . . . написал 27.09.2018 13:26
стоик1210 написал 27.09.2018 13:12
Соответственно, они и подчиненных себя подбирают дебильных?
не знаете? написал 27.09.2018 12:38
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А кто отравил еврейскороссиянскую проститутку в Лондоне?
Доктор злой (др. Цви Лейб) написал 27.09.2018 12:32
Кстати случае АХС в США, где все практически по рецептам, over 20000 в год, это только тяжелые случаи, попавшие в медстатистику. В России значит не менее заведомо 10000.