Госдума окончательно одобрила повышение пенсионного возраста

Госдума одобрила в третьем, окончательном чтении закон о пенсионной реформе, предусматривающий повышение пенсионного возраста на пять лет - до 65 для мужчин и 60 для женщин. За проголосовали 332 депутата, против — 83, воздержавшихся нет.
Согласно закону, стаж, который дает право на досрочный выход на пенсию, для мужчин составит 42 года, для женщин - 37 лет. Накопительная пенсия будет выплачиваться, как и в нынешнем пенсионном возрасте, с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин.
Также многодетные матери смогут выходить на пенсию досрочно, а условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера сохранятся.
Кроме того, пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста повысят, а за увольнение перед пенсией вводится ответственность.
Совет федерации рассмотрит закон 3 октября.
Напомним, второе чтение законопроекта в Госдуме состоялось накануне, в среду, 26 сентября. Из 324 поправок к проекту девять, предложенных президентом были приняты единогласно.
стоик12111 написал 27.09.2018 15:01
Сионистам платят русские пенсии, еще и посылают русских на смерть ради сладкой жизни сионистов?
Сколько сирот наплодил сортирный Карлик?
.
Пожелаем сортирному Карлику сдохнуть поскорее в мучениях?
И чтобы все его отродье передохло как бездомные собаки?
РЛМ написал 27.09.2018 14:41
с
http://vote.duma.gov.ru/vote/105536, принято в 10.30
и с
http://vote.duma.gov.ru/vote/105612, принято в 14,06
По первому, за поправки Путина - КПРФ "за"
По второму, за закон - КПРФ "против".
По сути, зная что закон о повышении пенсионного возраста все равно будет принят с поправками президента, зюгановцы, голосуя за эти поправки расписались в своей лояльности Путину.
Тогда к чему кликушество зюгановцев на трибунах против путинского режима, если душой и телом они вместе с Путиным?
Боязнь потерять кормушку?
Или гений Зюганова провидел в Путине политического деятеля, который на излете своей политической карьеры все же развернет Россию к вершинам процветания, справедливости, уважения к ней со стороны остального мира?
На второй вопрос из опыта предыдущих лет правления Путина остается только один ответ - свежо предание, да верится с трудом.
Остается только вывод - о кормушке.
старый написал 27.09.2018 14:39
пенсия после 20 лет выслуги? написал 27.09.2018 14:27
е4315246 написал 27.09.2018 14:21