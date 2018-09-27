Госдума окончательно одобрила повышение пенсионного возраста

Госдума одобрила в третьем, окончательном чтении закон о пенсионной реформе, предусматривающий повышение пенсионного возраста на пять лет - до 65 для мужчин и 60 для женщин. За проголосовали 332 депутата, против — 83, воздержавшихся нет.

Согласно закону, стаж, который дает право на досрочный выход на пенсию, для мужчин составит 42 года, для женщин - 37 лет. Накопительная пенсия будет выплачиваться, как и в нынешнем пенсионном возрасте, с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин.

Также многодетные матери смогут выходить на пенсию досрочно, а условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера сохранятся.

Кроме того, пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста повысят, а за увольнение перед пенсией вводится ответственность.

Совет федерации рассмотрит закон 3 октября.

Напомним, второе чтение законопроекта в Госдуме состоялось накануне, в среду, 26 сентября. Из 324 поправок к проекту девять, предложенных президентом были приняты единогласно.