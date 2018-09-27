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Московский листок

Госдума окончательно одобрила повышение пенсионного возраста

Опубликовано 27.09.2018 в разделе комментариев 5

Госдума окончательно одобрила повышение пенсионного возраста

Госдума одобрила в третьем, окончательном чтении закон о пенсионной реформе, предусматривающий повышение пенсионного возраста на пять лет - до 65 для мужчин и 60 для женщин. За проголосовали 332 депутата, против — 83, воздержавшихся нет.

Согласно закону, стаж, который дает право на досрочный выход на пенсию, для мужчин составит 42 года, для женщин - 37 лет. Накопительная пенсия будет выплачиваться, как и в нынешнем пенсионном возрасте, с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин.

Также многодетные матери смогут выходить на пенсию досрочно, а условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера сохранятся.

Кроме того, пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста повысят, а за увольнение перед пенсией вводится ответственность.

Совет федерации рассмотрит закон 3 октября.

Напомним, второе чтение законопроекта в Госдуме состоялось накануне, в среду, 26 сентября. Из 324 поправок к проекту девять, предложенных президентом были приняты единогласно.

 



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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
стоик12111 написал 27.09.2018 15:01
Преступная авантюра в Сирии сколько сжирает денег русских людей?
Сионистам платят русские пенсии, еще и посылают русских на смерть ради сладкой жизни сионистов?
Сколько сирот наплодил сортирный Карлик?
.
Пожелаем сортирному Карлику сдохнуть поскорее в мучениях?
И чтобы все его отродье передохло как бездомные собаки?
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редакции
РЛМ написал 27.09.2018 14:41
есть два извещения с сайта Гос Думы
с
http://vote.duma.gov.ru/vote/105536, принято в 10.30
и с
http://vote.duma.gov.ru/vote/105612, принято в 14,06
По первому, за поправки Путина - КПРФ "за"
По второму, за закон - КПРФ "против".
По сути, зная что закон о повышении пенсионного возраста все равно будет принят с поправками президента, зюгановцы, голосуя за эти поправки расписались в своей лояльности Путину.
Тогда к чему кликушество зюгановцев на трибунах против путинского режима, если душой и телом они вместе с Путиным?
Боязнь потерять кормушку?
Или гений Зюганова провидел в Путине политического деятеля, который на излете своей политической карьеры все же развернет Россию к вершинам процветания, справедливости, уважения к ней со стороны остального мира?
На второй вопрос из опыта предыдущих лет правления Путина остается только один ответ - свежо предание, да верится с трудом.
Остается только вывод - о кормушке.
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(без названия)
старый написал 27.09.2018 14:39
Одно хочется всех спросить - "почему они упорно голосуют за ЕД и 18 лет за Пу. Отвечаю,а кто вам сказал что это действительно так?
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Баранов, а что в этом законе предусмотрено для силовичков, у них все попрежнему:
пенсия после 20 лет выслуги? написал 27.09.2018 14:27
.
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Re: Пенсия отменяется, по крайней мере мужчинам. ПУТИН БУДЕТ КРАЙНИМ.
е4315246 написал 27.09.2018 14:21
На всех сайтах появилось это сообщение и в комментариях только мат и около мат. А еще пожелания сдохнут, выгнать без пенсий и т.п. Одно хочется всех спросить - "почему они упорно голосуют за ЕД и 18 лет за Пу"? Что за мазахизм такой у людей? Их на протяжении уже 25 лет непрерывно одни и те же подонки грабят, убивают, обманывают, теперь еще и на старости лет без пенсий оставляют на анальгин, хлеб и коммуналку... Ведь было же понятно что Пу кинет стариков в марте! Он конечно как гадюка скользкая изворачивался в ответах, но Кудрин и личные питерские его сотоварищи по Смольному прямо же говорили - поднимут до 65 лет! Урок им - не надо выбирать людей в погонах чинуш и бандитов во власть никогда, а лучше тех кто реально работал и знает какого это после 55 лет "трудиться". Никто из правителей типа путина медведева кириенко и прочин никогда реально не трудились!!! Всю жизнь они на шее государства и тружеников были (влксм кгб кпсс и т.п.). Бедаааааааа нам русским теперича настала!
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