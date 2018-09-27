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Московский листок

Великоновгородские депутаты-коммунисты выбрали себе в начальники единоросса

Опубликовано 27.09.2018 в разделе комментариев 1

Великоновгородские депутаты-коммунисты выбрали себе в начальники единоросса

Председателем думы Великого Новгорода, на выборах в которую 9 сентября победили выдвиженцы КПРФ, стал представитель "Единой России" Алексей Митюнов. Как сообщает агентство "Великий Новгород", соответствующее решение было принято большинством голосов на первом заседании городской думы в четверг, 27 сентября.

Первым вопросом в повестке дня стало избрание спикера гордумы. На эту должность было два претендента: представитель "Единой России" Алексей Митюнов и представитель КПРФ Алексей Старостин. За него проголосовали 17 депутатов из 29 присутствующих.

Напомним, по итогам выборов депутатов городской думы, которые прошли в Великом Новгороде 9 сентября, партия «Единая Россия» лишилась парламентского большинства, уступив его коммунистам. По итогам голосования новгородцев, у членов КПРФ и сторонников партии должно было быть 12 мандатов. У представителей «партии власти» - всего 8, у «Справедливой России» - 7, ЛДПР - 2 мандата, один мандат получила партия «Яблоко».

Издание отмечает, что спустя несколько дней после оглашения итогов голосования стало известно о переходе в «Единую Россию» четырёх сторонников КПРФ, а также трех сторонников эсеров. Таким образом, «Единая Россия» может вновь получить большинство в гордуме.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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в этом вся суть зюгановцев
koi-8 написал 27.09.2018 15:02
победить и обосраться как завещал сам вождь в 96 году....
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