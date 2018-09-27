Медведев заявил о небывалом росте продолжительности жизни россиян

Продолжительность жизни в России сегодня самая высокая за всю ее историю, Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в четверг на заседании правительства. "Сегодня продолжительность жизни достигла в нашей стране исторического максимума, около 73 лет. Теперь необходимо идти дальше", - цитирует чиновника Интерфакс.

По его словам, для дальнейшего улучшения этого показателя необходимо достичь нового качества медицины.

"Это возможно только при новом качестве медицины. А, значит, нам нужны и система своевременного выявления заболеваний, максимальный охват диспансерным наблюдением, доступная по всей стране квалифицированная медицинская помощь и, конечно, современные технологии диагностики лечения и реабилитации, включая телемедицинские технологии", - отметил премьер.

По его словам, необходимо переоснастить региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в регионах, поставлять новое оборудование для быстрого выявления и лечения онкозаболеваний, развивать сеть учреждений первичной медпомощи.