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Московский листок

Медведев заявил о небывалом росте продолжительности жизни россиян

Опубликовано 27.09.2018 в разделе комментариев 2

Медведев заявил о небывалом росте продолжительности жизни россиян

Продолжительность жизни в России сегодня самая высокая за всю ее историю, Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в четверг на заседании правительства. "Сегодня продолжительность жизни достигла в нашей стране исторического максимума, около 73 лет. Теперь необходимо идти дальше", - цитирует чиновника Интерфакс.

По его словам, для дальнейшего улучшения этого показателя необходимо достичь нового качества медицины.

"Это возможно только при новом качестве медицины. А, значит, нам нужны и система своевременного выявления заболеваний, максимальный охват диспансерным наблюдением, доступная по всей стране квалифицированная медицинская помощь и, конечно, современные технологии диагностики лечения и реабилитации, включая телемедицинские технологии", - отметил премьер.

По его словам, необходимо переоснастить региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в регионах, поставлять новое оборудование для быстрого выявления и лечения онкозаболеваний, развивать сеть учреждений первичной медпомощи.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
безыдейный написал 27.09.2018 15:09
Для небывалого роста просто требуется уметь манипулировать демографическими показателями и статистикой.
У него численность населения около 90 млн. чел, а он что-то рассказывает.
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(без названия)
стоик1211 написал 27.09.2018 15:04
дебильный Айфрнчик радуется, что русский мужчина должен всю жизнь горбаться , чтобы 8 лет пожить на нищенскую
пенсию?
Чтоб он сдох завтра?
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