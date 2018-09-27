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Московский листок

Новый ставленник Путина в Приморье пойдет на выборы как самовыдвиженец

Опубликовано 27.09.2018 в разделе комментариев 2

Новый ставленник Путина в Приморье пойдет на выборы как самовыдвиженец

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко пойдет на выборы главы региона как самовыдвиженец, сообщает Интерфакс со ссылкой на телеканал "Россия-24".

"Пойду как самовыдвиженец. Я заявил о готовности идти на выборы, поэтому и пойду как самовыдвиженец", - сказал он.

При этом выразил надежду, что его кандидатуру поддержат как "Единая Россия", так и другие партии.

Ранее стало известно, что Крайизбирком передал на рассмотрение Законодательного собрания Приморья изменения в избирательный кодекс края, разрешающие самовыдвиженцам выдвигать кандидатуру на пост губернатора.

"Законопроект внесен избиркомом сегодня (27 сентября - ИФ). Наше законодательство позволяло принимать участие в выборах губернатора только выдвинутым партиями кандидатам. Мы рассмотрим вопрос об участии в выборах и самовыдвиженцев", - пояснил агентству председатель комитета краевого парламента по региональной политике и законности Джамбулат Текиев.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Сионистские оккупанты и их прихлебатели должны быть уничтожены.
-Что это? написал 27.09.2018 16:33
Других задач пока не имеется.
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Олег Кожемяко пойдет на выборы главы региона
так написал 27.09.2018 15:41
так вроде выборы уже были или не те выборы которые устроили бы путинскую братву, до победного конца теперь...
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