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Московский листок

Рейтинг одобрения деятельности Путина до 67%

Опубликовано 27.09.2018 в разделе комментариев 3

Рейтинг одобрения деятельности Путина до 67%

Рейтинг одобрения деятельности президента Владимира Путина на посту президента, в сентябре снизился на 3 процентных пункта - до 67%, а доля негативных оценок выросла до 33%, что является максимальным показателем с 2013 года, сообщает Левада-центр.

При этом уровень поддержки работы премьер-министра Дмитрия Медведева, наоборот, вырос за месяц на 5 процентных пунктов до 33%. Не одобряют деятельность главы правительства 67% респондентов, что 4 п.п. меньше чем августе.

Работу правительства не одобряют 57% россиян, еще 47% оценивают его работу положительно.

Деятельностью Госдумы в сентябре были недовольны 62% респондентов, еще 38% опрошенных ее одобрили.

В целом ситуацию в стране позитивно оценили 47% опрошенных. 41% считает, что страна движется по неверному пути. В августе эти показатели равнялись 45% и 43% соответственно.

Опрос был проведен с 20 по 26 сентября 2018 года среди жителей 136 населенных в 52 субъектах Российской Федерации. В исследовании приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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Судя по результатам выборОв губеров
и учитывая административную накрутку написал 27.09.2018 19:04
рейтинг "лидера нации" не выше 25%.
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Ха-Ха-Ха
= написал 27.09.2018 18:57
Блевада опять блюет-с.
Буржуйским сказкам не верим и презираем буржуев и их холуев.
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(без названия)
Вован написал 27.09.2018 18:33
Баранов, кончайте эти сказки "перепостить".
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