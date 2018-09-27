Рейтинг одобрения деятельности Путина до 67%

Рейтинг одобрения деятельности президента Владимира Путина на посту президента, в сентябре снизился на 3 процентных пункта - до 67%, а доля негативных оценок выросла до 33%, что является максимальным показателем с 2013 года, сообщает Левада-центр.

При этом уровень поддержки работы премьер-министра Дмитрия Медведева, наоборот, вырос за месяц на 5 процентных пунктов до 33%. Не одобряют деятельность главы правительства 67% респондентов, что 4 п.п. меньше чем августе.

Работу правительства не одобряют 57% россиян, еще 47% оценивают его работу положительно.

Деятельностью Госдумы в сентябре были недовольны 62% респондентов, еще 38% опрошенных ее одобрили.

В целом ситуацию в стране позитивно оценили 47% опрошенных. 41% считает, что страна движется по неверному пути. В августе эти показатели равнялись 45% и 43% соответственно.

Опрос был проведен с 20 по 26 сентября 2018 года среди жителей 136 населенных в 52 субъектах Российской Федерации. В исследовании приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет.