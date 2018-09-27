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Московский листок

Чемпионат мира по хоккею 2023 года проведут в Санкт-Петербурге

Опубликовано 27.09.2018 в разделе комментариев 1

Чемпионат мира по хоккею 2023 года проведут в Санкт-Петербурге

Чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдёт в Санкт-Петербурге, заявил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг. По его словам, принципиальное решение по этому вопросу принято на полугодовом конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF), который проходит сейчас на Мальте.

"Да, все решено, достигнуты договоренности между тремя федерациями. Чемпионат мира 2023 г. пройдет в Санкт-Петербурге, 2024 г. — в Чехии, 2025 г. — в Швеции", - цитирует Ротенберга ТАСС .

По словам представителя пресс-службы Международной федерации хоккея, место проведения чемпионата мира по хоккею 2023 года будет объявлено в мае следующего года, но уже есть договоренность о проведении турнира в России.

"На конгрессе IIHF в мае будет объявлено о месте проведения чемпионата мира, сейчас есть договор о проведении чемпионата мира-2023 в России", - цитирует РИА Новости представителя IIHF.

По данным "Спорт FM", главной ареной турнира станет новый стадион петербургского СКА вместимостью более 20 тысяч зрителей, о строительстве которого в августе сообщил президент хоккейного клуба Геннадий Тимченко.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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стоик1212 написал 27.09.2018 19:21
Обглодают нищих пенсионеров и проведут на их деньги чемпионат?
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