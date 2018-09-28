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Московский листок

Китайский министр на коленях покаялся перед народом за то, что плату за коммунальные услуги отменили только сейчас

Опубликовано 28.09.2018 в разделе комментариев 4

социализм китай
Китайский министр на коленях покаялся перед народом за то, что плату за коммунальные услуги отменили только сейчас

Китайский министр социального развития и коммунистических реформ Хонг Джинг на пресс-конференции встал на колени, чтобы покаяться перед народом за слишком позднюю отмену платы за коммунальные услуги. Кадры его покаяния быстро облетели СМИ и были показаны в прямом эфире китайского государственного телевидения. 36-летний министр попросил прощения у народа КНР за то, что запланированная еще на 2010-й год отмена платных коммунальных услуг была реализована с восьмилетним опозданием.

Хонг Джинг стал министром лишь два года назад, однако решил взять на себя ответственность в том числе за период руководства своего предшественника. 

«Это позор нашего министерства и его несмываемая вина перед Китаем. Много лет назад нам было дано поручение — прекратить феодальную грабительскую практику, когда с народа взимаются сборы за принадлежащие ему же ресурсы. Было много экономических и социальных причин, по которым нам приходилось не раз откладывать это, но когда мы держим ответ перед народом, то никакие оправдания и пояснения не скроют нашей недостаточной прилежности. Обязанность каждого правительства — своевременно и безустанно обеспечивать достойную жизнь для людей, и в этом мы допустили непростительную медлительность. Я хочу встать на колени перед каждым китайцем, который эти годы был вынужден отдавать плату за наши общие выработанные ресурсы, и попросить у него прощения», — сказал он. 

Предыдущий министр социалистического прогресса (так ведомство называлось до 2016 года) в прошлом году был осужден на 12 лет трудовых лагерей. Следствие возложило на него ответственность за низкие результаты работы ведомства, кроме того он был осужден за аморальный образ жизни — высокопоставленный чиновник каждый год ездил на отдых в Европу, имел автомобиль-иномарку. У него дома обнаружили дорогостоящую хрустальную посуду, иностранную стенку и коллекцию порнографических карточек. Согласно законодательству КНР, чиновники не имеют права вести демонстративно-роскошный образ жизни или получать привилегии перед трудовым народом.

- Мне просто нечего к этому добавить, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Как говорится, и козе все ясно... Хотя нет, не всё. В Китае сейчас идет работа по снижению пенсионного возраста - до 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин. Хотя продолжительность жизни китайского народа растет, и она сегодня уже заметно выше, чем в РФ. При этом китайские товарищи не говорят, что уже построили социализм - они его пока только строят. Вот теперь всё. Думайте...

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Всего комментариев к статье: 4
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rhondalw1
rhondalw1 написал 28.09.2018 01:17
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Интересно,
сколько написал 28.09.2018 00:50
лет коммунисты должны каяться перед народом за разрушение СССР!?
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Re:
koi8 написал 28.09.2018 00:42
китайцев с вьетнамцами не путаете?
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(без названия)
Завидонов Никодиж написал 28.09.2018 00:14
Если бы в Китае было бы заметно лучше чем в РФ, то они бы сюда работать не ездили бы, и китайские сапожники в зимние, лютые морозы на улицах РФ не торчали бы.
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