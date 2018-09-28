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Московский листок

Думский "корабль дураков" взял уверенный курс на рифы пенсионной реформы

Опубликовано 28.09.2018 автором Игорь Олин в разделе комментариев 6

дума парламент
Думский "корабль дураков" взял уверенный курс на рифы пенсионной реформы

Умиляют материалы СМИ, что официозных, что оппозиционных, и даже тех, что "ни рыба, ни мясо", в унисон драматизирующие решение государственной думы о повышении пенсионного возраста и ограблении россиян сразу во втором и третьем чтениях. Как будто кто-то рассчитывал, что данный орган способен если не на противостояние, то хотя бы на заинтересованное обсуждение. Как будто кто-то ещё заблуждался, что от сборища марионеток и опереточных болванчиков, давящих кнопки для голосования словно кнопки сливного бачка, следовало ожидать нечто кроме запретов, поборов и "одобрямсов".

 

Это же вам не пустое место, не случайно прозаседавшиеся - наоборот, все люди проверенные, вышколенные, способные преодолевать в себе любые позывы к добру, честности и милосердию. Эта Россия действительно единая, верноподданная, монолитная в отстаивании собственных преференций и указаний своих покровителей. Может быть, кто-то полагает, что депутаты заняли свои кресла благодаря выбору народа, а не тщательному отбору кандидатур на самом верху? Их ночью разбуди, к стенке поставь, они до последнего будут настаивать на правоте хозяина, с ладони которого кормятся и служат которому преданнее собаки, пока режим силён и существует. Что им до миллионов несогласных, когда хозяин обещал почесать за ушком? Таково наше законодательное чрево, на картине Гюстава Курбе можно видеть его зарубежный аналог, правда, почти двухвековой давности.

 

Некогда зело изворотливый Познер проговорился "госдурой". Ух, как затопали возмущённые "слуги народа", как грозно зашевелили бровями, как театрально заламывали руки и обдавали окружающих брызгами из носа! За всю историю новейшего отечественного парламентаризма то был едва ли не исключительный случай, что пробудил в депутатах эмоции, похожие на человеческие. Эксперимент рискованный, потому что возвращение депутату человеческого облика сродни ломке героинового наркомана, организм может не выдержать. Познер покаялся, да ему и мало кто поверил. Депутаты ведь "сверхчеловеки", одна их зарплата достаточно говорит, а обилие вытекающих из думы глупостей диктуется условием, что жить им приходится среди дураков.

 

"Если ты такой умный, то почему такой бедный?", - любимая присказка апологетов современной экономической модели, которой они линчуют неудачников, всякого рода учёных, изобретателей, общественных активистов и прочий сброд. Учитывая уровень жизни россиян, умных у нас ничтожный процент, и почти все они либо депутаты госдумы, либо их жёны, либо их дети. Если исходить из капиталистического понимания ума как средства продвижения к кормушке и умения урвать жирный кусок финансового пирога, то нашим депутатам равных нет.

 

Сравниться может разве что обладатель синекуры в могучем бюрократическом ведомстве или госкорпорации, но там всё-таки сколько-то зад от стула отрывать требуется (хотя если поскрести такого чиновника, то обнаружится какой-нибудь племянник, дядя или престарелый родитель депутата). В думе же уникальное доходное место, где не нужно напрягаться, о чём-то дискутировать, что-то доказывать, предлагать - вообще, думать не нужно и даже опасно. Необходимо лишь послушно следовать генеральной линии и стараться не заснуть на заседаниях с предопределёнными результатами, не пропускать эти смертельно тоскливые заседания под угрозой штрафа. Необходимо на уровне условного рефлекса давить кнопку, заглушив писки совести, если совесть когда-то была.

 

Государственная дума в российской политической системе - орган, непробиваемо "технический", как многочисленные и потому для всех привычные технические губернаторы, технические министры, технические президенты. То есть они вроде бы есть, и есть у них вроде бы законные полномочия, но в реальности они лишь выполняют волю "денежных мешков", кто предпочитает скрываться за занавесом. Смирно исполнять спущенные сверху команды - вот нехитрая задача технического депутата, глядишь, через срок-другой он и сам превратится в "денежный мешок". Ума - палата! А какую выгоду приносят честность, порядочность, великодушие, щедрость и прочие пережитки? Удел дураков.

 

Правда, в 15 веке Себастиан Брант никак не соглашался с такой трактовкой интеллектуальной элиты. Будто наблюдая за деятельностью российского парламента, в поэме "Корабль дураков" провидец выделил главу "О дураках, облечённых властью". Наряду со мздоимством, подхалимством, распутством, кумовством, лживостью поэт причислил к глупостям правителей принятие мер, умножающих народные бедствия.

В чести и силе та держава,

Где правят здравый ум и право,

А где дурак стоит у власти,

Там людям горе и несчастье".

Средневековая темнота.

 

...На днях много шума наделали прогнозы футурологов, что в скором будущем человека отовсюду вытеснят роботы. Кажется, алгоритм действий по нажатию нужной кнопки так прост, что роботы давно бы уже справлялись с данной задачей. Так что в случае с нашим парламентом можно утверждать противоположную тенденцию - депутаты "Единой России" с успехом заменили в думе роботов. Насколько она оптимистична для человечества, решайте сами. А мне мила Наталья Поклонская, изгой партии власти, проголосовавшая против. На фоне Бранта её поступок напоминает о средневековье не только как о времени мракобесия, но и времени рыцарства, о способности людей на мужественные поступки. Пускай в среде российской "элиты" эти поступки по силам сейчас только женщине.



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Всего комментариев к статье: 6
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(без названия)
Чингачгук написал 28.09.2018 10:48
Точнее будет сказать "Исходя из феодального понимания ума",потому,что из капиталистического в России присутствуют только "декларации и лозунги",поскольку капитализм существует все-таки,твердо придерживаясь определенных законов и правил,а феодальная система,руками своей верхушки переделывает эти законы и правила "под себя".Здесь,главное,не в том,чтобы "зарабатывать деньги своим умом",а в том,чтобы любыми путями стать "членом клана",а потом,можно вообще ни о чем не беспокоясь и абсолютно не прилагая усилий просто "снимать пенки".Свободная конкуренция-не нужна в принципе,поскольку-"чужие там не ходят",а залезши на теплое место самому,можно потихоньку "втаскивать"туда и своих близких,таким образом "формируется"новый клан,который тоже "садится на гешефт"и никакими силами его оттуда уже не подвинуть,будь ты умней самого Энштейна.Это-"верхний ярус",а тот что находится пониже,может "заниматься бизнесом",но,ни при каком раскладе-"свободно конкурируя"наверх пробиться никогда не сможет,поскольку там уже все поделено и занято и лишних-не надо.А паучки,там сидящие очень удобно устроились и о всякой "конкуренции"давно и думать забыли.Для них проще поменять все законы начисто,чем самим им "соответствовать"...
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Re: если это правда все = очевидно всем, что путина и его управленцев надо выгонять.
142531 написал 28.09.2018 10:44
"Необходимо на уровне условного рефлекса давить кнопку" - депутат кпрф голосовавший вместо жореса случайно бутылку воды поставил не на ту кнопку и потом объяснялся об "упс" и просил отменить 1 голос ЗА у кпрф. Все же лучше если "депутатов "Единой России" с успехом заменили в думе роботов", а правильнее и для экономии особенно - ликвидировать все думы сф и прочее на "роботов" и виртуальное голосование с смартфонов.
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Re: Re: ни рыба - ни мясо
142531 написал 28.09.2018 10:37
Мы так долго боролись за права негров, что в итоге их получили. Советская шутка.
&#171;Они хотят получить все, ничего не давая взамен. А это ведь нарушение небесной гармонии. Небо всегда за это наказывает&#187;, Мао.
Мы как этот стул, Киса. Плывем по течению, а нас постоянно топят. Эх! Никто нас не любит. Не считая Уголовного Розыска, который тоже нас не любит . Мы чужие на этом празднике жизни. О.Бендер
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Re: ни рыба - ни мясо
142531 написал 28.09.2018 10:35
Бруно Ясенский. Заговор равнодушных
Не бойся врагов &#8212; в худшем случае они могут тебя убить.
Не бойся друзей &#8212; в худшем случае они могут тебя предать.
Бойся равнодушных &#8212; они не убивают и не предают, но с их молчаливого согласия существует на земле предательство и ложь.
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Re: если это правда все = очевидно всем, что путина и его управленцев надо выгонять.
142531 написал 28.09.2018 10:34
Очевидно что "володина дума" и аналогичный сф - "ни рыба, ни мясо", в унисон драматизирующие решение государственной думы о повышении пенсионного возраста и ограблении россиян сразу во втором и третьем чтениях. Надо просто разогнать это все и сделать только "совет народных депутатов", собирающийся периодически а его участники - работающие в отпуске. Можно также выборы и референдумы проводить по смс голосованию или на специальном сайте по биометрике и разогнать ЦИК и массу других чинуш дорогих.
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А не Поклонская не мила
А.Головенко, журналист написал 28.09.2018 10:25
Потому что она, как миледи де Винтер из "Трех мушкетеров", всегда все делала и делает по приказу кардинала
А так все верно. Подписываюсь
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