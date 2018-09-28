Думский "корабль дураков" взял уверенный курс на рифы пенсионной реформы

Умиляют материалы СМИ, что официозных, что оппозиционных, и даже тех, что "ни рыба, ни мясо", в унисон драматизирующие решение государственной думы о повышении пенсионного возраста и ограблении россиян сразу во втором и третьем чтениях. Как будто кто-то рассчитывал, что данный орган способен если не на противостояние, то хотя бы на заинтересованное обсуждение. Как будто кто-то ещё заблуждался, что от сборища марионеток и опереточных болванчиков, давящих кнопки для голосования словно кнопки сливного бачка, следовало ожидать нечто кроме запретов, поборов и "одобрямсов".

Это же вам не пустое место, не случайно прозаседавшиеся - наоборот, все люди проверенные, вышколенные, способные преодолевать в себе любые позывы к добру, честности и милосердию. Эта Россия действительно единая, верноподданная, монолитная в отстаивании собственных преференций и указаний своих покровителей. Может быть, кто-то полагает, что депутаты заняли свои кресла благодаря выбору народа, а не тщательному отбору кандидатур на самом верху? Их ночью разбуди, к стенке поставь, они до последнего будут настаивать на правоте хозяина, с ладони которого кормятся и служат которому преданнее собаки, пока режим силён и существует. Что им до миллионов несогласных, когда хозяин обещал почесать за ушком? Таково наше законодательное чрево, на картине Гюстава Курбе можно видеть его зарубежный аналог, правда, почти двухвековой давности.

Некогда зело изворотливый Познер проговорился "госдурой". Ух, как затопали возмущённые "слуги народа", как грозно зашевелили бровями, как театрально заламывали руки и обдавали окружающих брызгами из носа! За всю историю новейшего отечественного парламентаризма то был едва ли не исключительный случай, что пробудил в депутатах эмоции, похожие на человеческие. Эксперимент рискованный, потому что возвращение депутату человеческого облика сродни ломке героинового наркомана, организм может не выдержать. Познер покаялся, да ему и мало кто поверил. Депутаты ведь "сверхчеловеки", одна их зарплата достаточно говорит, а обилие вытекающих из думы глупостей диктуется условием, что жить им приходится среди дураков.

"Если ты такой умный, то почему такой бедный?", - любимая присказка апологетов современной экономической модели, которой они линчуют неудачников, всякого рода учёных, изобретателей, общественных активистов и прочий сброд. Учитывая уровень жизни россиян, умных у нас ничтожный процент, и почти все они либо депутаты госдумы, либо их жёны, либо их дети. Если исходить из капиталистического понимания ума как средства продвижения к кормушке и умения урвать жирный кусок финансового пирога, то нашим депутатам равных нет.

Сравниться может разве что обладатель синекуры в могучем бюрократическом ведомстве или госкорпорации, но там всё-таки сколько-то зад от стула отрывать требуется (хотя если поскрести такого чиновника, то обнаружится какой-нибудь племянник, дядя или престарелый родитель депутата). В думе же уникальное доходное место, где не нужно напрягаться, о чём-то дискутировать, что-то доказывать, предлагать - вообще, думать не нужно и даже опасно. Необходимо лишь послушно следовать генеральной линии и стараться не заснуть на заседаниях с предопределёнными результатами, не пропускать эти смертельно тоскливые заседания под угрозой штрафа. Необходимо на уровне условного рефлекса давить кнопку, заглушив писки совести, если совесть когда-то была.

Государственная дума в российской политической системе - орган, непробиваемо "технический", как многочисленные и потому для всех привычные технические губернаторы, технические министры, технические президенты. То есть они вроде бы есть, и есть у них вроде бы законные полномочия, но в реальности они лишь выполняют волю "денежных мешков", кто предпочитает скрываться за занавесом. Смирно исполнять спущенные сверху команды - вот нехитрая задача технического депутата, глядишь, через срок-другой он и сам превратится в "денежный мешок". Ума - палата! А какую выгоду приносят честность, порядочность, великодушие, щедрость и прочие пережитки? Удел дураков.

Правда, в 15 веке Себастиан Брант никак не соглашался с такой трактовкой интеллектуальной элиты. Будто наблюдая за деятельностью российского парламента, в поэме "Корабль дураков" провидец выделил главу "О дураках, облечённых властью". Наряду со мздоимством, подхалимством, распутством, кумовством, лживостью поэт причислил к глупостям правителей принятие мер, умножающих народные бедствия.

В чести и силе та держава,

Где правят здравый ум и право,

А где дурак стоит у власти,

Там людям горе и несчастье".

Средневековая темнота.

...На днях много шума наделали прогнозы футурологов, что в скором будущем человека отовсюду вытеснят роботы. Кажется, алгоритм действий по нажатию нужной кнопки так прост, что роботы давно бы уже справлялись с данной задачей. Так что в случае с нашим парламентом можно утверждать противоположную тенденцию - депутаты "Единой России" с успехом заменили в думе роботов. Насколько она оптимистична для человечества, решайте сами. А мне мила Наталья Поклонская, изгой партии власти, проголосовавшая против. На фоне Бранта её поступок напоминает о средневековье не только как о времени мракобесия, но и времени рыцарства, о способности людей на мужественные поступки. Пускай в среде российской "элиты" эти поступки по силам сейчас только женщине.