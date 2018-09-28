20 миллионов нищих должны питаться "оптимистическими тенденциями"

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, говоря об оценке главы Счетной палаты Алексея Кудрина уровня бедности населения, заявила, что эти данные относятся к 2017 году, в 2018 году же наметились более оптимистичные тенденции. Кудрин заявил, что реальные доходы населения РФ в этом году вырастут впервые с 2013 года, но уровень бедности в стране по-прежнему высок — 19,3 миллиона человек, то есть 13,2% россиян имеют доход ниже прожиточного минимума.

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Вы заметили структуру новостей подобного типа? В ответ на реальную проблему кто-то из вип-персон - Голикова, Захарова, Володин - отвечают! Не проблема решается, а ответ публикуется. Типа - заткнитесь.

По конституции РФ - это социальное государство. Но как может быть "социальным" государство, в котором почти двадцать миллионов человек живут ниже прожиточного минимума? 13 с лишком процентов граждан нашего "социального государства" приговорены, видимо, умереть от голода и холода.

А почему наше "социальное государство" не доплачивает этим гражданам до гарантированного минимума? Это не слишком, кажется, прорывная мысль. Она очевидна.

Почему она не приходит в голову вице-премьеру Голиковой?

Татьяна Голикова давно работает в правительстве на очень высоких должностях. Говорят, она замечательный финансист. 20 лет на руководящией работе, сначала в Минфине, а потом в разных качествах. А муж ее Виктор Христенко вице-премьером работал еще раньше, с конца 90-х. В общем, человек, укорененный во власти руками и ногами.

А почему в качестве многолетнего итога ее работы - двадцать миллионов, которым не выжить?

Вот как понять - 20 лет Голикова прекрасный специалист, и все это время 13 процентов граждан за порогом выживания?

Не понимаю...

Анатолий Баранов