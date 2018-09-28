Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

20 миллионов нищих должны питаться "оптимистическими тенденциями"

Опубликовано 28.09.2018 в разделе комментариев 2

правительство пенсионеры
20 миллионов нищих должны питаться "оптимистическими тенденциями"

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, говоря об оценке главы Счетной палаты Алексея Кудрина уровня бедности населения, заявила, что эти данные относятся к 2017 году, в 2018 году же наметились более оптимистичные тенденции. Кудрин заявил, что реальные доходы населения РФ в этом году вырастут впервые с 2013 года, но уровень бедности в стране по-прежнему высок — 19,3 миллиона человек, то есть 13,2% россиян имеют доход ниже прожиточного минимума.

***

Вы заметили структуру новостей подобного типа? В ответ на реальную проблему кто-то из вип-персон - Голикова, Захарова, Володин - отвечают! Не проблема решается, а ответ публикуется. Типа - заткнитесь.

По конституции РФ - это социальное государство. Но как может быть "социальным" государство, в котором почти двадцать миллионов человек живут ниже прожиточного минимума? 13 с лишком процентов граждан нашего "социального государства" приговорены, видимо, умереть от голода и холода.

А почему наше "социальное государство" не доплачивает этим гражданам до гарантированного минимума? Это не слишком, кажется, прорывная мысль. Она очевидна.

Почему она не приходит в голову вице-премьеру Голиковой? 

Татьяна Голикова давно работает в правительстве на очень высоких должностях. Говорят, она замечательный финансист. 20 лет на руководящией работе, сначала в Минфине, а потом в разных качествах. А муж ее Виктор Христенко вице-премьером работал еще раньше, с конца 90-х. В общем, человек, укорененный во власти руками и ногами.

А почему в качестве многолетнего итога ее работы - двадцать миллионов, которым не выжить?

Вот как понять - 20 лет Голикова прекрасный специалист, и все это время 13 процентов граждан за порогом выживания?

Не понимаю...

Анатолий Баранов



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 4
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Re: Re: если это правда все = очевидно всем, что путина и его управленцев надо выгонять.
142531 написал 28.09.2018 10:25
"В Китае сейчас идет работа по снижению пенсионного возраста - до 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин. " и "Китайский министр социального развития и коммунистических реформ Хонг Джингна на пресс-конференции встал на колени, чтобы покаяться перед народом за слишком позднюю отмену платы за коммунальные услуги." ОЧЕВИДНО ЧТО ПУТИН, МЕДВЕДЕВ, ВСЕ ДЕПУТАТЫ,СЕНАТОРЫ, "ЧЛЕНЫ" ... ПРАВИТЕЛЬСТВА ДОЛЖНЫ ВСТАТЬ НА КОЛЕНИ - ПРИЗНАТЬСЯ ЧТО ИДИОТЫ И НЕГОДЯИ, ПОСЛЕ ЧЕГО УЙТИ.
Новые люди сделают для нас хотя бы тоже самое и слава богу. Я лично соглашусь проголосовать ЗА.
Ответить
Re: если это правда все = очевидно всем, что путина и его управленцев надо выгонять.
142531 написал 28.09.2018 10:23
Это только официальных 20 миллионов . Но в стране по разным оценкам 20-30 миллионов еще "неофициальных бедных и нищих". Как из называла Голодец в 2013 "не понятно чем занимающихся людей" (ей не понятно, а обычные люди их видят ежедневно рядом). Затем Матвиенка их обозвала "молодыми тунеядцами" и Путин приказал их называть "самозанятыми". Некоторая часть из них действительно не бедные-нищие (уехали за границу, пашут за наличку и т.п.), но это может 10%. А так это проститутки, сдающие второе жилье, бомжи и т.п. (сотни вариантов как выживают). А еще -живущие за счет сожителей родителей с пенсиями, а поскольку их доходы делятся - бедных и нищих можно смело увеличить на 10-30% еще.
Так что реально в стране уровень безработицы не 4.7%, а 20-30%, а количество за чертой бедности - миллионов 40-50. А с учетом живущих рядом с ними - 60 миллионов или 40% населения.
Недавний пример из прессы - в Югре школьница и ее отец который более года не смог найти работу покончили жизнь самоубийством. По "статистике Голиковой" они нищими не считались наверняка.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Будет ли дуэль Золотова с Навальным?:
Результаты
Интернет-ТВ
Метросексуалы правят Путина?
Метросексуалы правят Путина?
28.09.2018
100 лет ВЛКСМ
100 лет ВЛКСМ
28.09.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
20 миллионов нищих должны питаться "оптимистическими тенденциями" (2)
Думский "корабль дураков" взял уверенный курс на рифы пенсионной реформы (6)
А обитатели "Русского Ватикана" пока что не догадались, что происходящее у них под носом ничто иное, как злодейский экстремизм (2)
Китайский министр на коленях покаялся перед народом за то, что плату за коммунальные услуги отменили только сейчас (15)
Метросексуалы правят Путина? (3)
Чемпионат мира по хоккею 2023 года проведут в Санкт-Петербурге (5)
Рейтинг одобрения деятельности Путина до 67% (12)
Новый ставленник Путина в Приморье пойдет на выборы как самовыдвиженец (4)
Медведев заявил о небывалом росте продолжительности жизни россиян (17)
Великоновгородские депутаты-коммунисты выбрали себе в начальники единоросса (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Мои выступления в Крыму пришлось отменить
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Если умрут 20 миллионов, мы станем социальным государством
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Горят обозы
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Косо и криво
Дарья Митина Дарья Митина: Сегoдня в редакции "Вечерней Мoсквы"
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss