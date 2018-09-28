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Московский листок

В России могут снова изменить систему расчета пенсий

Опубликовано 28.09.2018 в разделе комментариев 0

В России могут снова изменить систему расчета пенсий

Российское правительство намерено изменить систему расчета страховых пенсий в стране, пишут "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников и одного учувствовавшего в обсуждении проекта эксперта. По их словам, об этом говорится в одобренном правительством документе «Основные направления деятельности правительства» до 2024 года.

Согласно документу, помимо повышения пенсионного возраста, власти планируют улучшить "основные параметры распределительного компонента пенсионной системы, учитывающие демографические и экономические условия". Речь идет об отмене балльной системы, действующей в России с 2015 года.

О том, что правительство планирует отказаться от балльной системы, в июне заявляла вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, балльная формула так и не заработала, пенсии в соответствии с ней ни разу не индексировались, а порядок расчета пенсионного балла не утвержден.

В настоящее время право на страховую пенсию получает человек, не только достигший пенсионного возраста, но также накопивший определенный трудовой стаж (не менее девяти лет) и заработавший необходимое количество индивидуальных пенсионных баллов. При назначении пенсии накопленные баллы переводятся в рубли, их «стоимость» определяет и ежегодно индексирует государство. К этому прибавляется фиксированная выплата. По данным ПФР, на 1 января 2018 г. пенсионный балл равен 81,49 руб., фиксированная выплата – 4982,9 руб. В 2018 г., чтобы получить право на страховую пенсию по старости, человек должен отработать девять лет и заработать 13,8 пенсионного балла. К 2025 г. требования возрастут до 15 лет и 30 баллов соответственно.

Собеседник издания называет эту формулу "непонятной" и "не сбалансированной". Он отмечает, что баллы индексируются по уровню инфляции, а в долгосрочной перспективе это становится причиной завышения пенсионных обязательств. К тому же система чересчур зависима от заработной платы, что автоматически "обрекает" сотрудника бюджетной сферы с небольшой зарплатой на маленькую пенсию.

Два других источника сообщили изданию, что совещаний по отмене балльной системы не было, а речь шла лишь о совершенствовании расчетов.

 



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