Отопительный сезон стартовал успешно, 1,2 миллиона горожан пока мерзнут

Отопительный сезон в Москве успешно стартовал. По словам заместителя мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, к теплу подключены 90% жилого фонда и 93% объектов социальной сферы.

До вечера 28 сентября планируется дать отопление во всех объектах социальной сферы, а к 29 сентября тепло придёт во все жилые дома, пишет «Москва 24».

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Не знаю, что они называют словом "успешно". Вот у меня на подъезде висит объявление, что сегодня с 10 до 14 вообще горячей воды не будет. Наверно, не только у меня.

Собянин, ..., я мерзну! И еще плачу за это

Но речь не об этом. В Москве холодно, и 10 процентов жилья, по признаниям самих "отцов города" продолжают мерзнуть по месту проживания. В столице 12 миллионов населения, значит, примерно 1,2 миллиона человек - мерзнут! Это называется "успешно"?

Отопительный сезон начался, а топить пока не будут - не намерзлись еще

Представим себе, что на упрек Кудрина в том, что почти 20 миллионов россиян живут ниже черты бедности, Голикова ответила бы ему примерно так, что зато у 2 процентов граждан деньги разве что из задницы не сыплются.

20 миллионов нищих должны питаться "оптимистическими тенденциями"

Но Голикова женщина умная, и так, конечно, никогда не ответит, хотя сама принадлежит именно к тем 2 процентам.

Видимо, столичные чиновники сильно уступают федеральным по части мозгов. Но на их доходы это, конечно, никак не влияет, а ежели кто такой умный, то почему не богатый?

А.Б.