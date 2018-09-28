Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Отопительный сезон стартовал успешно, 1,2 миллиона горожан пока мерзнут

Опубликовано 28.09.2018 в разделе комментариев 0

власть жилье
Отопительный сезон стартовал успешно, 1,2 миллиона горожан пока мерзнут

Отопительный сезон в Москве успешно стартовал. По словам заместителя мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, к теплу подключены 90% жилого фонда и 93% объектов социальной сферы. 

До вечера 28 сентября планируется дать отопление во всех объектах социальной сферы, а к 29 сентября тепло придёт во все жилые дома, пишет «Москва 24».

***

Не знаю, что они называют словом "успешно". Вот у меня на подъезде висит объявление, что сегодня с 10 до 14 вообще горячей воды не будет. Наверно, не только у меня.

Собянин, ..., я мерзну! И еще плачу за это 

Но речь не об этом. В Москве холодно, и 10 процентов жилья, по признаниям самих "отцов города" продолжают мерзнуть по месту проживания. В столице 12 миллионов населения, значит, примерно 1,2 миллиона человек - мерзнут! Это называется "успешно"?

Отопительный сезон начался, а топить пока не будут - не намерзлись еще 

Представим себе, что на упрек Кудрина в том, что почти 20 миллионов россиян живут ниже черты бедности, Голикова ответила бы ему примерно так, что зато у 2 процентов граждан деньги разве что из задницы не сыплются.

20 миллионов нищих должны питаться "оптимистическими тенденциями"

Но Голикова женщина умная, и так, конечно, никогда не ответит, хотя сама принадлежит именно к тем 2 процентам.

Видимо, столичные чиновники сильно уступают федеральным по части мозгов. Но на их доходы это, конечно, никак не влияет, а ежели кто такой умный, то почему не богатый?

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Будет ли дуэль Золотова с Навальным?:
Результаты
Интернет-ТВ
Метросексуалы правят Путина?
Метросексуалы правят Путина?
28.09.2018
100 лет ВЛКСМ
100 лет ВЛКСМ
28.09.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Питерцы сварились заживо в день рождения (0)
Депутаты-коммунисты извиняются перед "Единой Россией" за митинг протеста против повышения пенсионного возраста (0)
Отопительный сезон стартовал успешно, 1,2 миллиона горожан пока мерзнут (0)
В России могут снова изменить систему расчета пенсий (0)
20 миллионов нищих должны питаться "оптимистическими тенденциями" (5)
Думский "корабль дураков" взял уверенный курс на рифы пенсионной реформы (15)
А обитатели "Русского Ватикана" пока что не догадались, что происходящее у них под носом ничто иное, как злодейский экстремизм (3)
Китайский министр на коленях покаялся перед народом за то, что плату за коммунальные услуги отменили только сейчас (18)
Метросексуалы правят Путина? (4)
Чемпионат мира по хоккею 2023 года проведут в Санкт-Петербурге (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Москвичи стали заметно меньше мерзнуть
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Максим Калашников Максим Калашников: Выше голову, русские!
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Мои выступления в Крыму пришлось отменить
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Если умрут 20 миллионов, мы станем социальным государством
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss