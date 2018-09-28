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Депутаты-коммунисты извиняются перед "Единой Россией" за митинг протеста против повышения пенсионного возраста

Опубликовано 28.09.2018 в разделе комментариев 0

На очередной сессии Заксобрания Карелии депутат-коммунист Валерий Шоттуев извинился перед представителями других партий за произошедшее на протестном митинге 6 сентября. По его словам, при обсуждении темы пенсионного возраста недопустимо переходить на личности. 

— Я взял слово и поднялся на трибуну, чтобы от имени ветеранов нашей партии, коммунистов, которые меня поддерживают, извиниться перед вами за то, что произошло 6 сентября на митинге, посвященном изменениям в пенсионном законодательстве, — сказал Шоттуев. – Мы считаем, что, несмотря на остроту вопроса, накал страстей непозволительно переходить на личности. Следует с пониманием относиться к убеждениям, мнениям людей и, безусловно, наших коллег-депутатов из других фракций, которые много сделали для республики и продолжают свою работу.



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