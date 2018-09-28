Питерцы сварились заживо в день рождения

Прошедшей ночью в районе дома №20 по Измайловскому проспекту в Санкт-Петербурге прорвало магистральную трубу отопления. В результате ЧП во дворе провалился грунт, из-за чего под землей оказались две машины. Также вырвавшийся кипяток затопил расположенное в подвале кафе, в результате чего погибли двое его посетителей.

По факту гибели молодых людей петербургское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Ранее СМИ сообщали, что эвакуационный выход из кафе был закрыт решеткой и замком.

Молодых людей звали Максим и Андрей. Обоим было по 20 лет.