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Московский листок

Несостоявшегося губернатора Приморья Тарасенко назначили замглавы Росморречфлота

Опубликовано 28.09.2018 в разделе комментариев 0

Несостоявшегося губернатора Приморья Тарасенко назначили замглавы Росморречфлота

Бывший врио губернатора Приморского края единоросс Андрей Тарасенко назначен заместителем главы Росморречфлота. Соответствующее распоряжение накануне подписал глава правительства Дмитрий Медведев.

"Назначить Тарасенко Андрея Владимировича заместителем руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта", - говорится в документе.

Напомним, второй тур выборов губернатора Приморья прошел 16 сентября и закончился крупным скандалом. Кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ Андрей Ищенко с большим отрывом опережал своего конкурента, врио главы региона Андрей Тарасенко. После обработки 95% протоколов у Ищенко было 51,6% голосов против 45,8% у единоросса Андрея Тарасенко. Ситуация стала резко меняться буквально "на финише". По результатам обработки 99,16% протоколов Тарасенко набирал 49,55% голосов, Ищенко - 48,06%.

После взаимных обвинений и поступления в крайизбирком более 200 жалоб на нарушения ЦИК рекомендовал отменить выборы, что и было сделано. 26 сентября президент России Владимир Путин освободил Тарасенко от должности врио главы региона и назначил на его место Олега Кожемяко, который с 2015 года руководил Сахалином, а до этого был губернатором Амурской области и Корякского автономного округа.

 



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