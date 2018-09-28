Песков не нашел Чепиги в списках Героев России

Кремль не располагает информацией о присвоении звания Героя России человеку по имени Анатолий Чепига, которого некоторые СМИ идентифицировали как подозреваемого по "делу Скрипалей" Руслана Боширова.

"Да, проверили. У меня нет информации о том, что человек с таким именем награждался", - цитирует Интерфакс пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Ранее The Insider и группа расследователей Bellingcat сообщили, что им удалось установить личность одного из подозреваемых в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля — Руслана Боширова. По их данным, Боширов - это полковник ГРУ, Анатолий Чепига. В декабре 2014 г. он был удостоен высшей государственной награды России - звание Героя России "За проведение миротворческой миссии".