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Московский листок

Песков не нашел Чепиги в списках Героев России

Опубликовано 28.09.2018 в разделе комментариев 1

Песков не нашел Чепиги в списках Героев России

Кремль не располагает информацией о присвоении звания Героя России человеку по имени Анатолий Чепига, которого некоторые СМИ идентифицировали как подозреваемого по "делу Скрипалей" Руслана Боширова.

"Да, проверили. У меня нет информации о том, что человек с таким именем награждался", - цитирует Интерфакс пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Ранее The Insider и группа расследователей Bellingcat сообщили, что им удалось установить личность одного из подозреваемых в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля — Руслана Боширова. По их данным, Боширов - это полковник ГРУ, Анатолий Чепига. В декабре 2014 г. он был удостоен высшей государственной награды России - звание Героя России "За проведение миротворческой миссии".

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Демократия это колбаса написал 28.09.2018 15:12
А про Скрипаля уже забыли. Главное отлавливать полковников ГРУ наводнивших Англию.
Живой ли дедушка Скрипаль? Или это уже не важно и при чем здесь вообще Скрипаль, когда вся Англия забита полковниками ГРУ.
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