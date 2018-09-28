Песков не нашел Чепиги в списках Героев России

Кремль не располагает информацией о присвоении звания Героя России человеку по имени Анатолий Чепига, которого некоторые СМИ идентифицировали как подозреваемого по "делу Скрипалей" Руслана Боширова.
"Да, проверили. У меня нет информации о том, что человек с таким именем награждался", - цитирует Интерфакс пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Ранее The Insider и группа расследователей Bellingcat сообщили, что им удалось установить личность одного из подозреваемых в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля — Руслана Боширова. По их данным, Боширов - это полковник ГРУ, Анатолий Чепига. В декабре 2014 г. он был удостоен высшей государственной награды России - звание Героя России "За проведение миротворческой миссии".
Демократия это колбаса написал 28.09.2018 15:12
Живой ли дедушка Скрипаль? Или это уже не важно и при чем здесь вообще Скрипаль, когда вся Англия забита полковниками ГРУ.